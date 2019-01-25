Ученые узнали, почему некоторые люди никогда не толстеют

Например, мутации в "гене ожирения" способствовали набору жировой массы.

Сравнение ДНК очень худых и толстых людей помогло ученым выделить 13 мутаций в различных генах, которые защищают человека от развития ожирения.

Ученые из Кембриджского университета выяснили, что стройная фигура зависит и от генов, передает PLoS Genetics.

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Так, генетикам удалось выделить 13 мутаций, которые влияли на то, останется ли человек худым после перехода на неправильное питания или отказа от занятий спортом. 10 из этих мутаций ранее уже связывали с развитием ожирения, а три других были открыты впервые в ходе данного исследования.

Эти мутации и связанные с ними гены влияли на приобретение лишнего веса и поддержание худобы достаточно разным образом. Например, мутации в "гене ожирения" способствовали набору жировой массы. А ген CADM2, связанный с работой рецепторов мозга, вели себя ровно противоположным образом.

Ученые подчеркнули, что они впервые показали, что худые люди остаются такими в основном благодаря тому, что их геном в среднем содержит меньше вредных мутаций, способствующих развитию ожирения, а не потому, что их сила воли крепче.

Ранее научные специалисты Университета Филадельфии в США выяснили: главный враг людей, страдающих от жировых отложений и мечтающих похудеть, - алкоголь.