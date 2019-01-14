Шоколад смягчает кашель не хуже, чем специальные сиропы

Британский ученый объяснил это определенными успокаивающими свойствами какао.

Сезон простуды и гриппа на подъеме. И кашель может быть очень неприятным и надоедливым симптомом.

Много людей обращаются к лимону, меду и специальным препаратам, чтобы смягчить кашель. Но британский врач и ученый обнаружил, что шоколад тоже может помочь, пишет Daily Star. Глава программы сердечно-сосудистых и респираторных исследований Университета Халла профессор Алин Морис убежден, что шоколад действительно может успокоить кашель.

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В подтверждение этого тезиса он ссылается на исследование, которое было проведено по всей Европе с участием 163 пациентов. У участников, которые принимали препараты с содержанием какао, уже через два дня наблюдалось определенное улучшение. Морис объясняет этот эффект тем, что главный ингредиент шоколада имеет определенные «успокаивающие свойства». Собственно, шоколад формирует липкое покрытие на нервных окончаниях в горле и тем самым подавляет желание кашлять. По этим же причинам от кашля помогает мед с лимоном или сахарные сиропы.

«Медленное рассасывание кусочка шоколада может принести некоторое облегчение. Но я думаю, что секрет его действия кроется в его взаимодействии с другими составляющими жидкостей. Именно поэтому он такой эффективный», - пояснил ученый.

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Вместе с тем, Национальная служба здравоохранения Великобритании советует обязательно обратиться к врачу, если кашель не проходит три недели.