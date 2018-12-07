Никаких рукопожатий и влажный нос: как не подхватить грипп на работе

Канадское издание дало советы, как уберечься от возбудителей болезней зимой.

С падением температуры на улице простуда и грипп идут в наступление каждый год. Вирус легко можно подхватить даже на рабочем месте.

Чтобы уберечься от этих неприятностей, канадское издание CBC публикует некоторые рекомендации, что стоит и не стоит делать.

В частности, издание советует воздержаться от рукопожатий. Конечно, ни что так не закрепляет договоренности в бизнесе, как крепкое пожатие рук партнеров. Но, к сожалению, это еще и очень эффективный способ распространения вируса гриппа. На самом деле этот жест лояльности имеет настолько дурную славу в медицинских кругах, что некоторые врачи советуют вообще запретить его в больницах.

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«К счастью есть менее вредная альтернатива: можно стучаться кулачками», - пишет CBC.

Согласно результатам исследований, проведенных в 2014 году в Великобритании, такой немного гангстерский дружеский жест на 90% меньше передает бактерий через руки, чем традиционное приветствие.

«Совет: если рукопожатие не избежать в вашей конкретной деловой ситуации, держите ваши руки (и только что полученные микробы) подальше от лица, пищи или напитка, пока у вас не выпадет шанс помыть их», - пишет канадское издание.

Еще один совет против гриппа гласит: следите за своим носом. Ведь это главное место, через которое вирусы попадают в организм. Нос – первая «линия обороны». Когда на улице становится холодно, включается отопление, которое, в свою очередь, приводит уменьшение влажности в помещении. Сухая среда делает слизистую оболочку носа более тонкой. Из-за этого цилиям (маленьким волоскам в носу) становится труднее отгонять зловещие микробы.

Интересно, что исследование Йельского университета от 2014 года выявило, что холодный нос хуже справляется с защитой от вирусов, чем теплый. Если же на работе приходится летать в командировки, исследование Университета Виктории советует быть осторожным. Ведь в самолете в 100 раз легче подхватить что-то вредное из-за черезвычайной сухости среды в кабине самолета, а также из-за того, что все пассажиры длительное время дышат одним и тем же воздухом.

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Совет: стоит проследить за тем, чтобы нос был увлажненным, а также пить много воды. Не помешает также по возможности установить специальный увлажнитель возле рабочего места, установив уровень влажности на 30-50%. Если нужно провести встречу на улице, лучше спрятать нос в теплый шарф, чтобы он мог лучше бороться против бактерий. А если надо лететь в командировку, перед вылетом увлажнить нос специальным гелем, который можно купить без рецепта, или хотя бы вазелином.

Издание также советует не стесняться использовать специальные средства для дезинфекции рук. Исследования показывают, что офисные работники, которые пользуются ими 4-5 раз в день, сокращают риск подхватить грипп на две трети. Однако, стоит проследить, чтобы у выбранного средства содержание спирта было не меньше 60%, ведь при таком уровне препарат будет наиболее эффективным.

Еще один совет от CBC – чтобы не заболеть, надо высыпаться. Конечно, когда сроки «горят» или нужно срочно ехать в командировку, здоровый сон часто становится первой жертвой. Но в сезон гриппа очень важно все же находить время на сон. Его недостаток негативно влияет на иммунную систему. Американское исследование от 2015 года показало, что добровольцы, которые спали менее шести часов в сутки, в четыре раза чаще подхватывали риновирус, который вызывает воспалительные процессы.