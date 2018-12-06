Женщины стареют хуже мужчин - ученые

Исследование показало, что за разницу в качестве старения отвечают преимущественно половые гены, от которых зависят функции воспроизведения.

Известно, что женщины в целом живут дольше, чем мужчины. Однако стареют женщины хуже: в пожилом возрасте показатели здоровья лучше не у них, а у мужчин.

Изучением этого парадокса занимались исследователи из Эксетерского университета. Их данные опубликовал журнал Nature Communications, передает MedikForum.

Так почему женщины живут дольше, но стареют хуже по сравнению с мужчинами? По мнению ученых, объяснение данного феномена связано с генетическим конфликтом между двумя полами: гены, которые обеспечивают выживаемость и здоровье у мужчин и женщин? ведут себя по-разному.

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Исследование показало, что за разницу в качестве старения отвечают преимущественно половые гены, от которых зависят функции воспроизведения. Как известно, у женщин после наступления менопаузы фертильность гаснет – возможность забеременеть и выносить ребенка естественным путем прекращается. Как итог половые гены накапливаются в женском организме без какого-либо практического назначения. Исследователи считают, что именно это обстоятельство отрицательно сказывается на женском здоровье и вынуждает женщин стареть хуже в сравнении с мужчинами.

У представителей сильного пола активность половых генов вполне естественно соотносится с их возможностью давать новую жизнь, что и поддерживает их здоровье при старении.

"Естественный отбор благоприятствует тем, кто наиболее приспособлен к жизни, то есть может оставлять потомство. Поэтому в геноме мужчин сохраняются гены, которые позволяют им оставаться здоровыми в относительно пожилом возрасте, - ведь даже в этом возрасте они могут содействовать продолжению рода. У женщин такие гены активны, пока сохраняется репродуктивная функция", - пояснили авторы работы.

Тот факт, что женщины живут дольше мужчин, ученые объясняют преимущественно социальными факторами.

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