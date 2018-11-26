Ученый объявил о рождении первых в мире ГМО-близнецов (видео)

Гены девочек-близнецов, которые недавно появились на свет, были отредактированы.

Ученый из Китая утверждает, что создал первых в мире генетически модифицированных детей.

На свет появились две девочки, которые «настроены» на отторжение ВИЧ-инфекции, передает MedikForum.

Ученые из Шэньчжэня Хэ Янкуй заявил, что принял участие в создании первых в мире генетически модифицированных людей в своей лаборатории. Девочки-близняшки прошли через редактуру ДНК с помощью нового мощного инструмента, способного переписывать некоторые фрагменты генома. Данная работа была проведена с целью предоставить этим ГМО-девочкам полную защиту от инфекции ВИЧ, которая может перерасти в неизлечимый СПИД.

Отметим, что генетическая модификация человека запрещена во многих странах мира, так как ее считают неэтичной с научной и моральной точки зрения.

Читайте такжеДанные о вреде генно-модифицированной сои оказались сфальсифицированы

Исследователь рассказал, что повлиял генетической модификацией на эмбрионы нескольких пар во время лечения ими бесплодия, и в ходе одной беременности дело зашло достаточно далеко. Его целью является не лечение или предотвращение наследственных болезней, а создание в организме человека резистентности против инфекций, включая ВИЧ. Он заявил, что родители девочки дали полное согласие на это, однако они отказались назвать свои имена. Также ученый отказался поведать, из какого города эти девочки, и вообще, когда была проведена вся эта работа. Независимого научного подтверждения словам Хэ Янкуя также не получено, результаты его генетической модификации не опубликованы ни в одном авторитетном научном журнале, где бы их могли оценить другие эксперты.

Свое признание ученый сделал в понедельник на международной конференции по редактированию генов, которая проводилась в Гонконге. Позднее ученый подтвердил заявление в интервью с агентством AP.

Он заявил, что ощущает огромную ответственность, так как подает всему научному сообществу пример. Ну а человечество должно принять решение о том, стоит ли всё-таки разрешить подобную гуманную, по его мнению, деятельность в области ГМО.