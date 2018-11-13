Британские педиатры призвали рассказывать детям в начальной школе, что значит ЛГБТ

Они призвали внести изменения в правила преподавания уроков по сексу и отношениям, которые станут обязательными с 2020 года.

Британские врачи призывают рассказывать детям в начальной школе, что значит быть лесбиянкой, геем, бисексуалом или трансгендером.

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Как сообщает Daily Telegraph, с таким заявлением выступил Королевский колледж педиатрии, передает Би-би-си. Он призывает внести изменения в правила преподавания классов по сексу и отношениям, которые станут обязательными с 2020 года. В черновике, составленном властями, говорится, что школы будут в праве сами решать, как они будут подавать тему ЛГБТ детям, но необходимо будет удостовериться, что информация подается деликатно и в соответствии с возрастом, пишет газета.

Однако педиатры считают, что правительству нужно быть более прямолинейным в этом вопросе, а учащиеся начальной школы должны иметь более четкое представление о том, какие виды половой жизни существуют. Педиатры также полагают, что дети должны знать названия частей тела и то, как меняется тело в пубертатном периоде, отмечает издание.