Ученые заявили, что ожирение и истощение в равной мере сокращают жизнь

Риск смертельных болезней возрастет как в случае, если значение ИМТ выше нормы, так и когда ИМТ ниже нормы.

Ожирение или недостаток массы тела может привести к сокращению жизни на четыре года, говорится в исследовании британских ученых.

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Это одно из самых подробных исследований, посвященных проблеме влияния избытка или недостатка массы тела на продолжительность жизни, передает Би-би-си. Исследование проводилось на основе данных почти 2 млн пациентов в Британии.

Согласно его результатам, люди старше 40 лет, индекс массы тела которых находится ближе к верхней границе нормы, в наименьшей степени подвержены риску заболеть смертельным недугом.

Те пациенты, индекс массы тела которых был ближе к нижней границе нормы, были чуть более подвержены риску различных серьезных заболеваний. Однако и те, и другие, чей индекс массы тела не выходил за рамки нормы, демонстрировали заметно меньшую склонность к различным заболеваниям и более высокий иммунитет.

Индекс массы тела (ИМТ) - величина, позволяющая оценить степень соответствия массы человека и его роста. Показатель индекса массы тела был разработан в 1869 году бельгийским социологом и статистиком Адольфом Кетле. ИМТ рассчитывается как отношение массы тела в килограммах к квадрату роста в метрах.

"Здоровым значением" индекса массы тела считаются цифры от 18,5 до 25. Интерпретация показателей ИМТ, рекомендованная ВОЗ, не учитывает пол и возраст человека, однако известно, что ИМТ у мужчин выше, чем у женщин. Кроме того, индекс массы тела, как правило, у людей среднего возраста выше, чем у молодых и пожилых.

Многие врачи считают, что расчет ИМТ помогает с высокой степенью точности определить, есть ли у человека ожирение или дефицит массы тела.

Согласно данным исследователей, продолжительность жизни мужчин и женщин, страдающих ожирением, короче продолжительности жизни тех, у кого показатель ИМТ в норме, в среднем на 4,2 года у мужчин и 3,5 года у женщин.

Продолжительность жизни тех, у кого наблюдается дефицит массы тела, оказывается короче на 4,3 года у мужчин и на 4,5 года у женщин, по сравнению с теми, у кого ИМТ в рамках нормы.

Увеличение или значительное снижение ИМТ положительно коррелирует с увеличением вероятности появления многих заболеваний, являющихся основными причинами смертей - рака, заболеваний сердечно-сосудистой системы и других. Также значение ИМТ выше или ниже нормы говорит о повышенном риске простудных заболеваний.По словам автора исследования Кришнан Бхаскаран, риск смертельных болезней возрастет как в случае, если значение ИМТ выше нормы, так и когда ИМТ ниже нормы.

"Когда значение индекса массы тела ниже 21, мы наблюдаем больше смертей от различных заболеваний - по сравнению со случаями, когда ИМТ в норме. Однако это может говорить и о том, что ИМТ ниже нормы является симптомом серьезных проблем со здоровьем", - говорит Бхаскаран.

"Чем больше разница между ИМТ конкретного человека и нормой, тем больше связь между риском смерти и ожирением или дефицитом массы тела", - говорит она.

По словам исследователя, даже небольшая разница в весе оказывает заметное влияние на здоровье. Это удалось понять благодаря масштабу исследования и большой выборке, подчеркивает Кришнан Бхаскаран.

Однако Катарина Кос, ведущий лектор Эксетерского университета, читающая курс о диабете и ожирении, считает, что за редким исключением ИМТ является точным показателем состояния здоровья. "Для большинства людей ИМТ - верный показатель", - говорит она.

Как подчеркивает Катарина Кос, в исследовании нет никаких громких открытий, однако оно говорит об одном важном обстоятельстве: даже незначительное снижение веса заметно улучшит состояние здоровья человека, страдающего ожирением. "Мы уже знаем, как положительно сказывается на здоровье диабетика низкокалорийная диета и снижение веса", - говорит она.

В публикации также говорится, что лишние килограммы не так опасны для пожилых людей, как для молодых, поскольку в старости эти килограммы можно назвать "защитными". Вот с этим утверждением Катарина Кос, которая изучала влияние массы тела на здоровье 60-69-летних пациентов, уже не согласна. По ее мнению, тут могла закрасться ошибка в интерпретации статистических данных. По словам Кос, снижение массы тела у некоторых пожилых людей связано с вредными привычками - в первую очередь, с курением, которое и провоцирует повышенный риск заболеваний и является причиной сокращения продолжительности жизни.