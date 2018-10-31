Названа главная причина высокой продолжительности жизни

Люди живут в среднем столько же, сколько животные, имеющие аналогичное количество корковых нейронов, говорится в исследовании.

Исследователи Университета Вандербильта в США выяснили, что средняя продолжительность жизни животных и людей зависит от количества нейронов в головном мозге.

Ученые изучили сведения по продолжительности жизни более 700 видов теплокровных животных. Затем было проанализировано количество корковых нейронов, после чего исследователи сравнили эти коэффициенты, передает MedicalXpress.

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Примерно в 75% случаев удалось спрогнозировать верную продолжительность жизни.

Исследование показало, что люди живут в среднем столько же, сколько животные, имеющие аналогичное количество корковых нейронов. Отметим, что кора головного мозга играет ключевую роль в адаптации к окружающей среде и реакции на стресс.

Таким образом, ученые доказали, что продолжительность жизни находится в прямой зависимости от числа нейронов в головном мозге. При этом не имеют значения размеры животного или человека и скорость его метаболизма.

Ранее исследователи выяснили, что после 105 лет шансы людей прожить еще дольше значительно возрастают.