Ученый назвал девять признаков начала старения человека

Старение приводит к увеличению ошибок, которые могут возникнуть в этом процессе. Эти ошибки накапливаются в клетках.

"Я не знаю ничего, что улучшается с возрастом с биологической точки зрения". Эта фраза эксперта испанского Национального центра онкологических исследований Мануэля Серрано не внушает оптимизма.

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Серрано - один из авторов исследования "Признаки старения", в котором специалисты перечисляют основные процессы, происходящие в нашем теле с течением времени.

"Это неизбежные факторы. Они могут быть больше или меньше заметны в зависимости от образа жизни человека и генетики. Но они происходят всегда", - сказал Серрано в интервью Би-би-си.

Итак, вот девять факторов, которые свидетельствуют о старении человека.

1. Накапливаются повреждения в ДНК

Наша ДНК - это генетический код, который передается между клетками. Старение приводит к увеличению ошибок, которые могут возникнуть в этом процессе. Эти ошибки накапливаются в клетках. Этот феномен известен как генетическая нестабильность, и он особенно характерен для ошибок ДНК в стволовых клетках, из которых формируются все другие клетки со специальными функциями. Генетическая нестабильность может угрожать работе стволовых клеток. При накоплении ошибок эти клетки могут стать раковыми.

2. Изнашиваются хромосомы

Цепочки ДНК имеют наконечники, которые защищают наши хромосомы - что-то вроде пластиковых трубочек на конце шнурков. Они называются теломерами. По мере старения эти защитные буферы изнашиваются, и хромосомы теряют защиту. Это означает, что они некорректно воспроизводятся, что вызывает проблемы. Исследователи связывают разрушение теломеров с болезнями типа легочного фиброза и апластической анемии - серьезного иммунологического заболевания. Однако ученые уже научились повышать уровень теломера за счет фермента, который увеличивает длину теломеров.

Опыты на мышах показали, что повышение длины теломеров может продлить жизнь грызунов.

3. Нарушается поведение клеток

В теле происходит экспрессия генов: тысячи генов в определенной клетке определяют, что может делать эта клетка - может ли она вести себя, например, как клетка тела или мозга. Время и образ жизни влияют на то, каким образом даются эти "инструкции". Клетки могут вести себя вовсе не так, как должны.

4. Клетки перестают обновляться

Чтобы предотвратить накопление поврежденных компонентов в наших клетках, тело человека способно периодически обновлять набор клеток. Однако эта способность с возрастом утрачивается, и клетки начинают накапливать бесполезные или токсичные протеины - некоторые из них приводят к болезням Альцгеймера или Паркинсона, а также к образованию катаракты.

5. Метаболизм в клетках ухудшается

С течением времени клетки теряют способность перерабатывать вещества вроде жиров или сахара. Это может привести к развитию диабета, поскольку организм уже не может усваивать поступающие в клетки питательные вещества. Возрастной диабет часто возникает именно по этой причине - организм пожилых людей не способен перерабатывать все, что они едят.

6. Метахондрии перестают работать

Метахондрия - это постоянный компонент клетки, который снабжает ее энергией, однако с годами она теряет свою эффективность. Сбои в работе метахондрий могут нанести вред ДНК человека. Некоторые ученые говорят, что улучшение функций метахондрии может повысить продолжительность жизни млекопитающих.

Согласно исследованию, опубликованному в июне в научном журнале Nature, ученым удалось предотвратить образование складок у мышей с помощью улучшения их метахондрий.

7. Клетки превращаются в "зомби"

Если клетка серьезно повреждена, то она перестает работать, чтобы не производить новые поврежденные клетки. Она не размножается, но и не умирает. Так называемые клетки-зомби могут влиять на соседние здоровые клетки и распространять заражение по всему телу. Количество таких клеток с годами увеличивается. В ходе опытов над мышами удаление клеток-зомби помогло замедлить процессы старения.

8. Стволовые клетки теряют энергию

Потеря восстановительного потенциала - это один из самых очевидных признаков старения. Стволовые клетки устают и теряют свою способность восстанавливаться. Недавние исследования показывают, что омоложение стволовых клеток может замедлить признаки старения тела.

9. Нарушается коммуникация между клетками

Клетки находятся в постоянной коммуникации между собой, однако эта способность со временем утрачивается. Это приводит к воспалительным процессам, которые еще больше затрудняют межклеточную коммуникацию. В итоге клетки теряют чувствительность к присутствию патогенных веществ и злокачественных клеток.

Серрано из испанского центра онкологических исследований говорит, что изучение внутриклеточных процессов старения может помочь в изобретении новых методов замедления общего изнашивания органов и тканей человека.

По его словам, хотя этот процесс и неизбежен, он может быть замедлен с помощью здорового образа жизни. "В наши дни жизнь пожилых людей стала гораздо более богатой и здоровой, чем в прошлые десятилетия. Лучшее, что мы можем сделать, это наслаждаться жизнью даже тогда, когда мы стареем", - говорит он.