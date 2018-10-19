Ученые создали презерватив будущего

Решить проблему недостатка смазки и возникающего лишнего трения при использовании презерватива удалось ученым из Бостонского университета под руководством Бенджамина Купера.

Американские ученые создали специальное покрытие, которое снижает коэффициент трения при контакте с водой за счет гидрофильных полимеров. Такой смесью покрыли обычные латексные презервативы.

Оказалось, что такие презервативы более скользкие, чем обычные, и не теряют это свойство со временем. Статья опубликована в журнале Royal Society Open Science, передает N+1.

Ученые взяли обычный латекс, из которого производят презервативы, и покрыли его смесью из гидрофильного полимера поливинилпирролидона, участки которого сшивались между собой и с поверхностью латекса при облучении светом. Для этого в начальную смесь также добавляли смесь гидроксилэтилакрилата и бензофона.

Для проверки скользкости получившегося латекса его терли об полиуретановую поверхность, покрытую водой, со скоростью 22 миллиметра в секунду под нормальным давлением 78 килопаскалей. Для сравнения с обычными презервативами ученые в таких же условиях терли и обычный латекс, а также латекс, покрытый лубрикантом на водной основе.

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Ученые выяснили, что коэффициент трения между латексом, покрытыми гидрофильными полимерами, и полиуретановой поверхностью во время эксперимента был на 53 процента ниже, чем у латекса, и примерно равен коэффициенту, который достигается при трении покрытого лубрикантом латекса. При этом во время цикла коэффициент трения оставался стабильным для латекса, покрытого полимерами, но снижался для смазанного лубрикантом.

После этого презервативы (как классические, так и покрытые гидрофильными полимерами), «сухие» и окунутые в воду, показали 33 добровольцам и попросили потрогать и оценить их скользскость. Из всех участников 85 процентов посчитали модифицированные презервативы самыми скользкими, а 73 процента заявили о готовности использовать его во время полового акта.

Авторам, таким образом, удалось создать презерватив, который остается скользким без дополнительных средств за счет контакта гидрофильных полимеров с водной средой. Несмотря на то, что, гипотетически, такой презерватив прослужит дольше (ученые также подтвердили, что покрытие не приводит к появлению утечек и не снижает растяжение), использовать его многократно, как и обычный презерватив, нельзя.