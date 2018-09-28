На реорганизацию деятельности аптек будет предусмотрен переходной период не менее года

В частности, собственникам аптек нужно будет получить высшее фармацевтическое образование, что отвечает европейским нормам, а количество аптек у предприятия будет ограничено.

После принятия законопроекта №8591 об изменении правил розничной торговли медикаментами аптекам дадут не меньше года на реорганизацию бизнеса согласно новым требованиям. Об этом ходе экспертного обсуждения законопроекта заявил заместитель министра охраны здоровья Роман Илык. По его словам, процесс должен длиться даже больше года, учитывая сложность и длительность процесса.

В частности, собственникам аптек нужно будет получить высшее фармацевтическое образование, что отвечает европейским нормам, а количество аптек у предприятия будет ограничено. При этом существующие аптеки закрывать не будут, подчеркнули в министерстве.

Юридическое лицо сможет владеть четырьмя аптеками, физическое – одной. Торговые сети аптек, где реализуются лекарства собственного изготовления, наркотические и психотропные вещества и прекурсоры будут также ограничены – до восьми в каждой сети. Согласно тексту законопроекта, эта норма будет подталкивать аптечный бизнес к максимальному увеличению ассортимента в каждой торговой точке.

«Если оставить status quo, мы в конце концов получим монополизацию розничного фармацевтического рынка, как это уже происходило на оптовом рынке лекарств. Если аптечный бизнес продолжит работать хаотично, без четко обозначенных правил, цены на лекарства будут и дальше расти, и наши граждане все больше и больше будут отказываться от лечения», – заявил заместитель министра.

Среди предлагаемых нововведений также учитывается территориальный принцип – дистанция между аптеками должна быть не меньше 500 метров. Аналогичные нормы, по данным министерства, успешно действуют в Австрии, Греции, Италии, Польше, Хорватии и Эстонии. В этих странах дистанция составляет от 100 до 500 метров. Новая норма опять же будет относиться к аптекам, которые будут открывать после принятия закона.

В министерстве подчеркнули, что предлагаемые в законопроекте нормы отвечают современным мировым практикам регулирования аптечного сегмента и выразили готовность присоединиться к работе над законопроектом. После внесения изменений в те нормы, которые на данный момент вызывают у чиновников сомнения, министерство поддержит законопроект в целом.