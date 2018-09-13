Продолжительность жизни европейцев растет, основными рисками являются ожирение и курение - ВОЗ

В Украине средняя ожидаемая продолжительность жизни мужчин в 2015 году, по данным ВОЗ, составила 67,5 лет, а женщин - 77,3 лет, в среднем - 72,5 года.

Средняя ожидаемая продолжительность жизни в странах Европы продолжает расти, однако ожирение и увеличение доли людей с лишним весом грозят изменить эту тенденцию.

Таковы выводы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая в среду, 12 сентября, представила свой отчет о состоянии здоровья населения Европы, передает Deutsche Welle.

Отчет публикуется организацией каждые три года и охватывает 53 государства, входящие в зону ответственности регионального офиса ВОЗ. Согласно данным ВОЗ, средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении в европейских странах возросла с 76,7 лет в 2010-м до 77,8 лет в 2015 году. Впрочем, эти показатели значительно различаются по странам: наивысшая ожидаемая продолжительность жизни в Люксембурге (83,1 года), а самая низкая - в Молдове (71,6 лет). Как и раньше, женщины живут в среднем дольше мужчин - 81,1 против 74,6 года.

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В Украине средняя ожидаемая продолжительность жизни мужчин в 2015 году, по данным ВОЗ, составила 67,5 лет, а женщин - 77,3 лет, в среднем - 72,5 года.

По данным специалистов организации, в 2016 году более 23 процентов населения Европы страдали ожирением - это на 2,5 процента больше, чем шесть лет назад. 58,7 процента имели лишний вес - также рост на 2,8 процента.

Кроме лишнего веса и ожирения угрозу здоровью европейцев также составляют курение и чрезмерное потребление алкоголя - по этим показателям Европа занимает первое место в мире, указывают в ВОЗ. Так, в европейских странах около 29 процентов людей в возрасте старше 15 лет курят. В среднем каждый житель Европы спожиє 8,5 литра чистого алкоголя. Самым высоким этот показатель является в Литве (15,2 литра), Чехии (12,7) и Бельгии (12,6). В Украине в 2014 году каждый житель потребил в среднем 8,1 литра чистого алкоголя.

Ранее УНИАН сообщал, что согласно масштабного исследования, в котором приняли участие 28 миллионов человек из 195 стран, безопасной дозы алкоголя не существует. Согласно выводам исследования, на планете каждый третий человек употребляет алкоголь. Лидерами по количеству пьющих людей оказались Дания и Норвегия - так, в Дании алкоголь употребляют 97 процентов мужчин и 95 процентов женщин. Меньше всего алкоголь употребляют в мусульманских странах, таких как Пакистан.