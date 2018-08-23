Недосыпание заставляет людей толстеть

Шведские ученые обнаружили, что бессонница напрямую подрывает обмен веществ в организме.

Отсутствие сна уже давно связывали с ожирением, однако новое исследование указывает на то, что ночной перекус не главный фактор.

Ученые выяснили, что нарушение сна изменяет обмен веществ и повышает способность тела накапливать жир, пишет The Guardian.

Новые данные пополняют научные доказательства того, что недосыпание влияет на привычные ритмы природных часов, вызывая широкий спектр проблем со здоровьем: от болезней сердца до диабета. Исследователь циркадных ритмов Университета Уппсала в Швеции Джонатан Кедернаес говорит, что его выводы обнаруживают «незаменимую роль», которую играет здоровый сон.

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«Спать не значит только экономить энергию. Этот процесс имеет очень много функций», - сказал шведский ученый.

Ученые и раньше замечали, что работа в ночную смену и недосыпание повышают риск ожирения и диабета. Однако, почему это происходит, однозначно обнаружить не удавалось. Как оказалось, проблема в том, что недосыпание нарушает действие гормонов, которые отвечают за контроль аппетита и чувство сытости. Те, кто спят меньше, едят чаще, чувствуют себя слишком уставшими, чтобы заниматься физическими упражнениями и меньше склонны отказывать себе, когда речь идет о соблазне съесть что-то не очень полезное.

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Предыдущие исследования Кедернаеса выявило, что даже непродолжительный период лишения сна приводит к тому, что люди едят больше и склонны отдать предпочтение более калорийной пище. Новые же данные, которые собрал шведский ученый, указывают на то, что недосыпание напрямую влияет на обмен веществ и сбалансированность между мышечной массой и жиром в теле.

«Сама потеря сна сокращает количество протеинов в организме, а они - ключевой компонент мышц», - сказал Кедернаес.

Он отметил, что правильная диета и физические упражнения могут исправить ситуацию, отменив вредные последствия после периода бессонницы.