Сигнал смерти: ученые впервые узнали скорость гибели клеток

Исследователям удалось выяснить, что на смерти одной клетки процесс не останавливается.

Ученые из Стэнфордского университета в США впервые сумели определить скорость смерти клеток.

Исследователи выяснили, что гибель клетки начинается с повреждения одного из ее участков. Это, в свою очередь, приводит к высвобождению химического вещества, так называемого "сигнала смерти", передает Science.

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Это вещество запускает "триггерную волну" - цепную реакцию, затрагивающую другие участки клетки, высвобождая там такие же "сигналы".

Но на смерти одной клетки этот процесс не останавливается - он запускается на ее "соседях". Исследователи подчеркивают, что такая цепная реакция будет до тех пор, пока в организме не закончится "сигнал смерти", то есть до его полной гибели.

Скорость этой "триггерной волны" ученые и назвали скоростью клеточной смерти, она составляет 1,8 миллиметра в час.

Ранее специалистами американской IT-корпорации Google была разработана нейросеть «Медицинский мозг», которая делает прогнозы о предстоящей смерти пациентов. По словам разработчиков, во время испытания нейросистема смогла точно предсказать смерть женщины.