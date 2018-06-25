Ученые рассказали, чем можно заразиться в общественном туалете
Профессор Университета Лейчестера Примроуз Фристоун поведала, насколько велика опасность заражения при посещении общественных туалетов.
Большинство из нас переносит приблизительно по килограмму бактерий. Больше их часть содержится именно в кишечнике, где помимо бактерий также проживают грибки, плесень, вирусы, а порой, и паразиты, передает "МедикФорум".
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Исследования показывают, что микробы из кишечника заполняют стул приблизительно на 25-50%. В стуле человека огромное разнообразие патогенов, которые могут передаваться между людьми. Среди них бактерии Campylobacter, Enterococcus, Escherichia coli, Salmonella, Shigella, Staphylococcus, Streptococcus и Yersinia, а также норовирусы, ротавирусы, гепатиты А и Е.
Но все-таки вероятность заразиться какой-либо опасной инфекцией от стульчика в туалете очень низка, так как большинство кишечных болезней требует передачи с рук в рот, отмечают ученые.
"Защитные системы человеческого организма позволяют нам встречать вызовы, которые бросает посещение общественных туалетов. Также, поскольку такие заражения всё-таки возможно, в большинстве подобных мест проводится регулярная противобактериальная чистка. Но если вы всё-таки опасаетесь чего-то подобного, можно брать с собой специальные антисептические салфетки и протирать ими стульчак перед тем, как его использовать. Не забывайте также тщательно мыть руки после использования туалета", - рекомендуют исследователи.
Ранее исследования показали, что на оборудовании, тренажерах и свободных весах фитнес-клубов обитает огромное количество бактерий. Каждый раз, когда мы касаемся каких-либо поверхностей в зале, на наши руки попадают тысячи микроорганизмов. Среди них те, что вызывают пневмонию или сепсис. Некоторые из них обладают лекарственной устойчивостью.