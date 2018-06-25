Ученые рассказали, чем можно заразиться в общественном туалете

Можно ли подцепить микробы от стульчака в общественном туалете? Ответ на этот вопрос дали ученые из Великобритании.

Профессор Университета Лейчестера Примроуз Фристоун поведала, насколько велика опасность заражения при посещении общественных туалетов.

Большинство из нас переносит приблизительно по килограмму бактерий. Больше их часть содержится именно в кишечнике, где помимо бактерий также проживают грибки, плесень, вирусы, а порой, и паразиты, передает "МедикФорум".

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Исследования показывают, что микробы из кишечника заполняют стул приблизительно на 25-50%. В стуле человека огромное разнообразие патогенов, которые могут передаваться между людьми. Среди них бактерии Campylobacter, Enterococcus, Escherichia coli, Salmonella, Shigella, Staphylococcus, Streptococcus и Yersinia, а также норовирусы, ротавирусы, гепатиты А и Е.

Но все-таки вероятность заразиться какой-либо опасной инфекцией от стульчика в туалете очень низка, так как большинство кишечных болезней требует передачи с рук в рот, отмечают ученые.

"Защитные системы человеческого организма позволяют нам встречать вызовы, которые бросает посещение общественных туалетов. Также, поскольку такие заражения всё-таки возможно, в большинстве подобных мест проводится регулярная противобактериальная чистка. Но если вы всё-таки опасаетесь чего-то подобного, можно брать с собой специальные антисептические салфетки и протирать ими стульчак перед тем, как его использовать. Не забывайте также тщательно мыть руки после использования туалета", - рекомендуют исследователи.

Ранее исследования показали, что на оборудовании, тренажерах и свободных весах фитнес-клубов обитает огромное количество бактерий. Каждый раз, когда мы касаемся каких-либо поверхностей в зале, на наши руки попадают тысячи микроорганизмов. Среди них те, что вызывают пневмонию или сепсис. Некоторые из них обладают лекарственной устойчивостью.