Родившаяся без части мозга девочка умерла в 10 лет (видео)

14:57, 12 июня 2018
Зарубежные новости
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Девочка прожила 10 лет / Скриншот

Девочка родилась в 2007 году без части мозга, а ее глаза всегда были закрыты, передает The Daily Mail.

Врачи говорили ее отцу, что она проживет всего несколько часов. Также они предлагали дать ей умереть, однако мужчина не позволил пойти на такой шаг.

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Несмотря на опасения местных докторов, Мираклентина дышала даже через четверо суток. "Я наклонился и сказал ей, что ухожу, и она повернулась ко мне, когда я прошептал ей это на ухо. Я никогда не забуду этот день", - поделился воспоминаниями отец.

Позже мужчина научился определять по запаху и по плачу, когда ребенок был голодным. "Я так скучаю по ней, и когда вспоминаю ее, мое сердце разбивается", - рассказал мужчина.

Ранее в Китае мужчине вырезали 15-килограммовую опухоль, с которой он прожил почти 50 лет.

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Теги: #смерть#мозг