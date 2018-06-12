Родившаяся без части мозга девочка умерла в 10 лет (видео)

Врачи говорили, что девочка проживет всего несколько часов.

Жительница Самоа Мираклентина Джули Нанай, появившася на свет с серьезными патологиями мозга, умерла в возрасте 10 лет.

Девочка родилась в 2007 году без части мозга, а ее глаза всегда были закрыты, передает The Daily Mail.

Врачи говорили ее отцу, что она проживет всего несколько часов. Также они предлагали дать ей умереть, однако мужчина не позволил пойти на такой шаг.

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Несмотря на опасения местных докторов, Мираклентина дышала даже через четверо суток. "Я наклонился и сказал ей, что ухожу, и она повернулась ко мне, когда я прошептал ей это на ухо. Я никогда не забуду этот день", - поделился воспоминаниями отец.

Позже мужчина научился определять по запаху и по плачу, когда ребенок был голодным. "Я так скучаю по ней, и когда вспоминаю ее, мое сердце разбивается", - рассказал мужчина.

Ранее в Китае мужчине вырезали 15-килограммовую опухоль, с которой он прожил почти 50 лет.