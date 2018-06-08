Врачи научились предсказывать дату рождения ребенка без УЗИ

Точность прогноза сопоставима с достоверностью УЗИ, при этом процедура гораздо дешевле.

Международная команда исследователей продемонстрировала фрагменты РНК матери, которые связаны с развитием ребенка.

По ним можно определить примерную дату рождения, передает Naked Science, ссылаясь на журнал Science.

Для проверки гипотезы ученые провели два эксперимента. В первом они привлекли 31 беременную женщину. Образцы крови 21 участницы послужили основой для выделенной закономерности. Специалисты разработали статистическую модель, в которую включили девять транскриптов РНК из иммунной системы матери, печени плода и плаценты. На основе этой модели они оценили период родов оставшихся десяти матерей. Точность прогноза с разбросом в две недели составила 45 процентов. В аналогичной ситуации точность УЗИ равна 48 процентам.

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Второй опыт посвящен недоношенным детям. Ученые выделили семь фрагментов материнской РНК, которые, по их мнению, говорят о ранней рождаемости. Эти данные позволили предсказать преждевременные роды у шести из восьми женщин (точность — 75 процентов). В то же время, согласно прогнозам, 25 из 26 беременных родили в срок.

Один из авторов работы Мадс Милби рассказал о ходе исследования: "Я потратил годы, чтобы понять, какая закономерность регулирует ранние роды. И тут мы нашли часть генов, которые очевидно указывали на этот риск. Впервые за все время у нас наметился настоящий прогресс".

Эксперты отмечают, что если этот тест поступит в клиники, то он значительно удешевит прогнозирование родов.

Как сообщал УНИАН, ученые провели первую успешную внутриутробную пересадку стволовых клеток.