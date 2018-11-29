Грипп атакует: в Харьковской области в десятках школ отменили уроки
13:59, 29 ноября 2018Новости регионов
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Карантин в школах Харькова продлится до 3-го декабря.
На Харьковщине растет число школ, закрытых на карантин / фото УНИАН
В Харьковской области в связи с заболеваемостью гриппом ограничительные эпидемические мероприятия полностью были введены в семи школах и частично в 19.
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Об этом сообщили в Харьковской обладминистрации, передает местный сайт Objectiv.
В Волчанском районе закрыли три школы, в Золочевском – одну, Великобурлукском – одну, в городе Люботин – одну, в Кегичевском районе – одну, а также в Купянском районе отдельные классы в пяти школах, в городе Купянск отдельные классы в девяти школах и в городе Чугуев отдельные классы в пяти школах.
Напомним, 26 ноября в Харьковской области из-за гриппа на карантин закрыли четыре школы.
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