цей матеріал доступний українською

Спящие вместе пары имеют более крепкий сон – ученые

05:10, 29 июня 2020
Отношения
48 0
Цикл сна у пар, которые находились в одной постели, синхронизировался / Фото pixabay.com

Исследователи наблюдали за 12 гетеросексуальными парами в возрасте 18-29 лет в течение двух недель. Их просили ложиться спать вместе и порознь, говорится в статье издания Frontiers in Psychiatry.

Так, ученые установили, что пары, которые ложились в постель вместе, имели сон в среднем на 10% крепче, чем те, которые спали отдельно. Более того, цикл сна у пар, которые находились в одной постели, синхронизировались.

Читайте такжеВместе навсегда: 10 ежедневных привычек пар с крепкими отношениями

Также совместное пребывание в постели увеличивало количество бессознательных движений, однако это никак не влияло на качество сна.

Однако можно ли таким образом лечить бессонницу неизвестно, потому что пары, которые проходили эксперимент не имели с этим проблем. Также исследователи не брали во внимание гомосексуальные пары.

Громкий храп может вызвать инфаркт и инсульт у партнера. Храп в значительной степени является непризнанным источником шумового загрязнения, которое в последние годы стало главной угрозой для здоровья людей.

Ученые провели тесты, в которых определили, что уровень храпа 14% людей превышает 53 децибела. Такой шум может повысить артериальное давление партнера и потенциально вызвать инфаркт и инсульт.

Как сообщал ранее УНИАН, стресс, связанный с прекращением долговременных отношений, приводит к нарушениям функциональных связей в головном мозге. Это, в свою очередь, способствует углублению депрессии или обострению депрессивных эпизодов.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter