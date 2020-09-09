Мужчины и женщины по-разному воспринимают отношения.

Женщины и мужчины по-разному воспринимают дом, семью и отношения в целом.

Для женщины дом - это то место, где должно быть все так, как хочет она. А вот мужчины считают дом местом успокоения. И вот на этом этапе у пары возникают ссоры, которые могут быть фатальными для их отношений.

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Большинство женщин привыкли решать такого рода вопросы криками. В результате плохое настроение, дурные мысли и сомнения будут в голове мужчины только накапливаться. А это уже может привести к тому, что он просто уйдет.

Как не допустить его ухода?

Уважение

Основное правило счастливых отношений - это уважение. Уважение к личным границам, интересам, работе и даже привычкам. Мужчина должен быть уверен, что в любой ситуации он может раскрыть душу своей женщине и она не назовет его "козлом".

Тишина

Ни для кого не секрет, что мужчины любят тишину. Она их успокаивает и в такой обстановке к ним может прийти гениальная мысль. После того как ваш любимый приходит с работы, дайте ему немного времени побыть одному в тишине.

Красота

При виде тебя все таит... Именно такие мысли должны быть в голове вашего любимого. Не забывайте наряжаться перед его приходом, делать легкий макияж или просто освежать свой внешний вид. Не стоит надевать драные майки и шорты.

Энергия

Самое ценное, что женщина может дать мужчине - это энергия. Если вы сможете подзарядить его батарейки, то он будет вам очень благодарен. А вот, чтобы в вас эта энергия не заканчивалась, у вас должен быть интерес к жизни.

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Автор: Диана Могилевич