Эксперты назвали признаки, что ваши отношения на расстоянии находятся под угрозой разрыва

Специалисты советуют установить границы дозволенного в отношениях.

"Раньше все было так прекрасно. Что случилось?" – люди задают себе подобные вопросы постоянно, когда думают над причиной, почему их отношения на расстоянии завершились. Обычно, когда вы не рядом, вам труднее контролировать отношения и проследить за вероятными проблемами в паре.

Поэтому, эксперты подготовили для вас несколько признаков, которые вам подскажут об этом. Все не так просто, когда ты находишься в отношениях на расстоянии, пишет 24 канал со ссылкой на Yourtango.

Когда вы не имеете возможности проводить время вместе, держась за руки, обниматься, целоваться или просто вволю общаться. А любые сомнения могут вызвать стресс, напряжение и проблемы в паре.

Поэтому, вы можете узнать ранее о том, что в ваших отношениях есть определенные проблемы, которые приведут к разрыву, и избежать их.

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6 признаков, что ваши отношения на расстоянии под угрозой разрыва

У вас нет установленных правил или границ

У всех пар должны быть уникальные "правила", которые отражают наши ожидания относительно того, что вы хотите и что должно быть. В отношениях главное – общаться о правилах открыто, честно и без осуждения.

Если же вы со своим партнером часто ошибаетесь, есть разные правила, или если вы "застряли" и не можете решить большой конфликт, то это может означать неприятности для вашего совместного будущего.

Неодинаковые усилия с обеих сторон

Не очень правильно, когда один партнер делает всю работу в отношениях. Если вы всегда является тем, кто первым звонит или пишет СМС и т. п, зато ваш партнер ничего не делает навстречу и не прилагает усилий к улучшению отношений – то это является плохим признаком.

Это может отражать лишь то, что у вас и вашего партнера разные потребности в том, как часто вы должны общаться, или это может означать, что ваш партнер не такой преданный, как вы.

Вы чувствуете, что обязаны что-то делать

Если в отношениях с партнером вы чувствуете, что должны сделать какое-то дело для него/нее – это может быть плохим знаком для ваших отношений.

Начните с собственных мыслей и наладьте связи друг с другом. Когда на мнение партнера приходит "надо" или "должен", спросите себя, что вы действительно хотите сделать вместо этого.

Ревность доминирует в отношениях

Ревность – это убийца отношений, особенно если они на расстоянии. Если ваши разговоры вращаются вокруг допросов, обвинений или настороженности относительно сомнений или ревности у одного или обоих, то в ваших отношениях, безусловно, есть проблема.

Вы имеете тайны друг от друга

Обратите внимание, когда ваш партнер уклоняется, не хочет рассказывать или пропускает важные детали – это может означать, что он/она хранит тайны.

Если вы отказываетесь от информации, потому что боитесь разочаровать или огорчить любимого человека, то лучше подумайте дважды. Независимо от "заботы" о партнере, которому вы хотите сохранить секреты, эта привычка всегда ослабляет доверие.

Вы слишком серьезны и не развлекаетесь

Если вы имеете только "серьезные" разговоры и напряженность в отношениях, когда вы с вашим партнером собираетесь вместе, то это может означать, что в ваших отношениях что-то не так. Любви не должно сводить вас и выбивать из себя.

Конечно, у каждой пары есть свои проблемы, которые нужно решить. Итак, если вы нашли один или несколько из этих признаков в своих отношениях, не расстраивайтесь по этому поводу, а примите это как сигнал пробуждения и спасите отношения.

Как сообщал УНИАН ранее, психолог дала советы, как влюбленным сохранить отношения на расстоянии во время карантина.

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