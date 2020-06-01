Эксперты рассказали об очевидных признаках здоровых отношений с партнером

Специалисты утверждают, что нормально, если пары порой ссорятся и некоторое время проводят отдельно.

В здоровых отношениях люди чувствуют потребность в общении, взаимоуважении, доверии, заботе и честности. Однако, как бы это странно не звучали, но также нормально, если пары порой ссорятся, и некоторое время проводят отдельно.

Эксперты из отношений издание Yourtango поделились общими признаками, которые свидетельствуют о том, что ваши отношения вполне здоровые, пишет 24 канал.

Вы на самом деле слушаете друг друга, даже если не всегда согласны

Психологи утверждают, что слушать и слышать – это гораздо более полезный навык в отношениях, чем просто никогда не спорить. Ведь вы не можете постоянно соглашаться со своим партнером на все 100 процентов.

Вместо того, чтобы тратить свою энергию, пытаясь найти компромисс с партнером, сосредоточьтесь на том, что он/она говорит.

"50% успешного общения – это слышать. Если партнеры говорят и никто из них на самом деле не слушает друг друга, то отношения могут испортиться", – говорит эксперт Синди Дарнелл.

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Вы никогда не угрожаете уйти

Когда вы начинаете угрожать своему партнеру разрывом, даже если вы этого не сделаете, это может негативно повлиять на отношения.

"Во всех здоровых отношениях есть прочная основа, и при этом вам не грозят разрывом. Даже если это пустая угроза, эти слова очень мощные. Поэтому, если вы хотите здоровых отношений, вам быть позитивными и никогда не говорить, что хотите уйти от второй половинки", – считает психолог Бетани Рикчарди.

Вы жертвуете чем-то друг для друга и не требуете ничего за это

Так, в здоровых отношениях люди жертвуют чем-то ради счастья второй половинки и всегда помогают друг другу.

"Вы начинаете совершать самоотверженные поступки в здоровых отношениях, потому что забота о своем партнере становится приоритетом. Если вы действительно хотите сделать что-то, чтобы помочь своему любимому человеку, то нет никаких причин, чтобы отказать себе в этом", – добавляет эксперт.

Для вас нормально проводить время отдельно

Вы признаете, что ваш партнер является личностью, поэтому даете ему время и пространство для развития и захвата.

"Думайте о себе как о дополнении, а не о жизненно-важном органе в организме человека", – говорит Бетани.

То есть нормально относитесь к тому, что ваш партнер не проводит с вами все свободное время и имеет собственные дела.

Вы нормально относитесь к конфликтам

В здоровых отношениях люди тоже ссорятся, но они используют такие конфликты, чтобы больше узнать друг друга, найти компромисс и стать ближе.

"Подумайте над этим: вы узнаете о своем партнере больше во время ссоры, чем когда он с вами добрый? Не бойтесь иметь здоровый конфликт – это признак тесных и здоровых отношений", – отмечает Сара Станізай.

Вам обоим действительно нравится быть вместе

"Если вы поймали себя на мысли, как сильно любите стиль жизни в отношениях, и своего партнера, то скорее всего, вы в здоровых отношениях", – говорит Рикчарди.

Обратите внимание на то, о чем вы говорите с друзьями. Как правило, вы освещаете свои отношения в позитивном свете? Это хороший знак.

Вам не нужно знать все секреты друг друга

"Любая информация, которая касается вас и вашего партнера, должна быть раскрыта, но определенные личные вещи могут оставаться тайными", – говорит Дарнелл.

Вы чувствуете себя комфортно друг с другом

Люди, которые видят у своих партнеров недостатки, преимущества и другие привычки и все равно хотят быть вместе, имеют здоровый связь.

"Вместо того, чтобы пытаться исправить парня/девушку и сделать его "идеальным», пара в здоровых отношениях позволяет друг другу проявить свои истинные чувства", – говорит Станизай.

Вы можете положиться друг на друга, не будучи зависимыми

В здоровых отношениях партнеры всегда могут положиться друг на друга и не думать о проблемах. Вы также должны не зависеть друг от друга и иметь собственное пространство.

"Но также возможность принимать решения без переговоров со своим партнером, как правило, является признаком здоровой независимости", – добавляет Станізай.

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