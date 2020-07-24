Психолог назвала 10 признаков, что отношения переживают кризис, который вы пытаетесь проигнорировать

Когда стоит побороться за отношения, а когда лучше отступить и принять собственную неспособность что-то изменить или на что-то повлиять - рассказывает психолог.

Семейный психолог Наталья Гаевская считает, что решение выйти из отношений является наилучшим выходом для обоих, даже если на первый взгляд это не так.

Думаю, всем знакомое выражение: "Лошадь сдохла - слезай" - в основном его употребляют, когда речь идет об отношениях, а точнее, когда, наверное, пришло время их завершать. В противовес этому выражению есть и другое: "Никогда не сдавайся и не отступай и добьешься желаемого".

Где же тогда предел? Когда стоит побороться за отношения, а когда лучше отступить и принять собственную неспособность что-то изменить или на что-то повлиять?

"Недавно в интернете наткнулась на то, каким образом можно определить, лошадь действительно "сдохла" или еще есть надежда. Нужно принюхаться: если запах идет от тебя, то еще есть шансы, если же от коня, то действительно пора слезать... Конечно, это метафора, но метафора, которая многое ставит на свои места. В отношениях мы часто можем не замечать, а порой и откровенно игнорировать, когда от того коня уже начинает изрядно попахивать, пишет ТСН.

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Собственно, именно поэтому я подготовила 10 признаков, что отношения переживают кризис, который мы пытаемся проигнорировать в силу разных причин.

1. Нарушение коммуникаций.

Вы о чем-то не договариваете, от вас также что-то скрывают. Вы или ваш партнер избегаете о чем-то спросить, прямо попросить или выразить недовольство, необязательно речь идет о чем-то значительном, в основном все начинается с мелочей: промолчать, когда хочется не согласиться, не переспросить лишний раз мнение партнера, а самому "придумать", что происходит с другим, или какие он имеет намерения.

Вроде мелочи, но за ними скрывается очень важная вещь в отношениях - доверие. Если вы чувствуете, что ваш партнер не слышит вас или вы сами не до конца понимаете свою половинку, самое время задать себе вопрос, насколько мы доверяем друг другу, чтобы чувствовать себя безопасно, откровенно высказывая свои мысли?

2. Потеря эмоциональной связи. В здоровых, крепких отношениях время от времени наблюдается как рост, так и уменьшение эмоциональных связей в зависимости от жизненных обстоятельств партнеров, уровня стресса, сексуального влечения и физического здоровья. Однако, если длительное время игнорировать потерю эмоциональной связи, даже самые крепкие отношения могут дать трещину.

Общение, откровенное общение без обвинений или манипулирование о том, как вы себя чувствуете, какие действия и поступки партнера влияют на вас, чего бы вы хотели и какие у вас ожидания - это то, что позволит вам не потерять эмоциональной связи, несмотря на неизбежные "американские горки" чувств и эмоций на протяжении всех этапов отношений.

3. Потеря физического контакта. Все начинается с того, что вы или ваш партнер перестаете испытывать потребность касаться друг друга, со временем такие любимые когда-то обнимашки и поцелуйчики превращаются в формальность или вообще вызывают неприязнь.

Если это произошло в вашей паре, важно определить, не стоит ли за всем этим большая проблема, потому что в основном потеря физического контакта сигнализирует о более серьезных неприятностях, которые длительное время не решаются. Мы на уровне тела часто подсознательно "отталкиваем" партнера, возможно, таким образом пытаясь избежать принятия важных для нас решений.

4. Различия в жизненных ценностях, где вы не можете найти компромисса или согласия. Разные религии, разные взгляды на то, сколько детей должно быть в семье, в какой стране строить будущее, каких принципов и убеждений придерживаться - все это может со временем превратиться в "бомбу замедленного действия", отравляя взаимоотношения, если заранее не обсудить и не согласовать все принципиальные для каждого момента.

5. "Красные флажки" в отношениях. Речь идет о неприятии определенных особенностей или недостатков партнера, которые мы часто пытаемся игнорировать, считая несущественными, но вместе с тем накапливать недовольство, раздражение, а порой и обиду.

Партнер не сдержался и накричал на вас в присутствии чужих, и это уже не впервые? Ничего страшного, ведь как человек он хороший, тем более хорошо зарабатывает, заботится о семье, для чего обострять отношения? Лучше проигнорировать, перевести в шутку и т. д., вон у других ситуация гораздо хуже, но ничего терпят. У других может ситуация и хуже, но таким игнорированием собственного раздражения и неудовлетворение потребностей, мы сами подталкиваем отношения до кризиса.

6. Дистанцирование, которое переходит в отчуждение. Каждому из нас время от времени нужно побыть в одиночестве, уделить внимание своим хобби, пообщаться с друзьями отдельно от партнера. На самом деле все в порядке, если, возвращаясь к отношениям, вы или ваша половинка чувствуете эмоциональную близость и взаимопонимание. Однако так не всегда бывает, и со временем расстояние между двумя людьми незаметно растет, превращая отношения в формальность.

Когда вы или ваш партнер чувствуете, что отдаляетесь, задайте себе важный вопрос: а еще остались МЫ, только Я и ТЫ? И если да, то на основе чего формируется наше МЫ?

7. Неумение разглядеть настоящую проблему. "Ты практически ничего не готовишь дома! Я даже не помню, когда ты последний раз стояла у плиты!" - говорит разъяренный мужчина. На что жена с искренним непониманием отвечает: "Но у нас есть все возможности позволить себе ужинать в ресторане или заказывать уже готовую еду! В чем проблема? Почему я должен тратить усилия на то, чтобы часами не вылезать из кухни, вместо того чтобы провести это время с большей пользой и для себя, и для тебя?"

На первый взгляд кажется, что проблема в том, что жена отказывается готовить, но на самом деле это не так. Приведенная в примере семья имеет все финансовые возможности избежать самостоятельного приготовления пищи дома, поэтому конфликт не решается возвращением жены на кухню.

Мы редко заглядываем за призму того, о чем спорим или ощущаем дискомфорт или разочарование. Почему мужчине в примере выше так важно, чтобы именно жена готовила еду? Ведь для него не проблема заказать уже готовые блюда домой или поужинать в ресторане? Что стоит за этим его желанием? Возможно, недостаток внимания? Или желание почувствовать заботу о себе? Или потребность в домашнем уюте? Не понимая или игнорируя истинную причину недоразумений и конфликтов, мы сами подталкиваем отношения к кризису.

8. Разный темп личностного развития и роста. Вы заканчиваете уже второе высшее образование, записались на онлайн-курсы по ведению собственного бизнеса, а ваш партнер удовлетворен низко оплачиваемой, но стабильной работой? На первый взгляд вроде ничего страшного, тем более если двое людей любят друг друга. Но это только на первый взгляд, со временем чувства притупляются и возникает вопрос, а в одном направлении мы движемся? Совпадают ли наши основные цели и намерения? Насколько мы оба, например, амбициозны?

Мы часто игнорируем этот фактор отношений, связанный с самореализацией, ошибочно думаем, что наш партнер "подтянется" к нам, ну или мы к нему. На самом деле, не договорившись "на берегу" о собственных приоритетах и супружеских ценностях, мы можем со временем "скатиться" в конкуренцию с партнером или перманентные недоразумение.

9. Голос интуиции. Как правило, где-то на подсознательном уровне мы чувствуем, что на самом деле происходит в наших отношениях, но в силу разных причин, например, желание произвести впечатление на окружающих, а на самом деле убедить себя, что вы находитесь в счастливых отношениях, может подтолкнуть игнорировать внутренний голос, который говорит нечто совершенно противоположное.

Интуиция - это умение опираться на собственный опыт, далеко не всегда осознанно, это также умение слышать себя и доверять себе. Поэтому не стоит игнорировать голос собственной интуиции, даже если он звучит едва слышно.

10. Вы чувствуете, что изменились. Вы можете оставаться в отношениях, но самыми важными отношениями в вашей жизни должны быть те, которые вы имеете с собой! Если вы обнаружили, что все то, что раньше вас объединяло с партнером, больше не объединяет, и нет ни сил, ни желания что-то менять, возможно, время уйти.

Важно взять на себя ответственность за то, кем вы стали, не обвинять партнера в собственных изменениях, даже если в этих отношениях вам время от времени нужно было защищаться от его поведения. Все, что имеет начало, имеет и завершение.

Порой решение выйти из отношений является наилучшим выходом для обоих, даже если на первый взгляд это не так. Собственно, Карл Густав Юнг в свое время очень метко об этом сказал: "Не задерживай того, кто уходит от тебя, чтобы тот, кто идет к тебе, имел возможность прийти".

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