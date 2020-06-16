Психологи назвали топ-5 факторов, которые могут привести к разводу

Никто не может знать точно, что пара расстанется.

Психологи указали на определенные признаки, которые могут приводить к разрыву отношений. В частности, к этому может привести равнодушие партнера и частые конфликты.

Исследователи определили признаки, совокупное присутствие которых в браке может свидетельствовать о скором разводе, пишет Liza.

Равнодушие

Часто причиной развода может стать равнодушие и избегание конфликтов одним из партнеров. Ученые считают, что такая недосказанность и равнодушие – это медленные убийцы брака. К тому же, эмоции, которые проявляются во время небольших ссор и конфликтов, даже могут быть полезными для укрепления семейных союзов.

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Сарказм

Едкие комментарии, унизительные характеристики и сарказм – это опасные приемы, которые некоторые люди используют во время ссоры с второй половинкой. Но такой переход на личности острее воспринимается парами и может испортить отношения. И если личные образы станут все более частыми, это увеличит количество ссор и может привести к разводу.

Критика и презрение

Оба эти фактора, которые партнер выражает второй половинки, могут привести к подавленному состоянию человека и даже депрессии, или, возможно, к разводу. Но психологи говорят, что вряд ли тот, кто терпел длительную неконструктивную критику и презрительное отношение от партнера, найдет в себе силы инициировать развод.

Кроме того, развод предусматривают:

Пренебрежение: когда один партнер видит мужа/жену ниже себя.

Режим "защиты": когда вы играете роль жертвы в течение сложных ситуаций.

Каменная стена: блокировка партнером разговоров в неудобных ситуациях.

Постоянные конфликты

Мощным фактором, способствующим разрыву отношений, ученые называют наличие латентного (скрытого) конфликта. Партнеры, которые не могут долго решить возникший конфликт, застревают в конкретной точке без малейшего продвижения вперед. Если постоянно откладывать решение вопроса в «ящик стола», то вероятность отрицательного результата повышается. А это приведет к разводу.

"Выливание" ежедневного стресса друг на друга

Не стоит недооценивать то, как стресс может повлиять на ваш брак. Ведь исследования показывают, что ежедневный стресс является важной причиной, которая приводит к разводу во многих парах.

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