Доктор Комаровский призвал чаще заниматься сексом во время карантина
14:18, 08 апреля 2020Отношения
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Педиатр рассказал, к каким негативным последствиям может привести длительная самоизоляция.
Комаровский дал "карантинные" советы / Скриншот
Известный украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о негативных последствиях длительного карантина для людей.
Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Big Money.
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По его словам, самое опасное, что могут сделать люди во время карантина, — это исключить из своей жизни физические нагрузки. Он призвал всех заниматься гимнастикой и почаще - сексом.
"Убираете в доме — двигайтесь как можно больше. Танцуйте, пойте, занимайтесь любовью каждый день, если есть силы, можете два раза в день", — посоветовал Комаровский.
Кроме того, доктор считает карантин удачным временем для того, чтобы пообщаться с детьми и пожилыми родственниками.
Ранее Евгений Комаровский рассказал о том, передается ли коронавирус половым путем.
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