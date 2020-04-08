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Доктор Комаровский призвал чаще заниматься сексом во время карантина

14:18, 08 апреля 2020
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Комаровский дал "карантинные" советы / Скриншот

Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Big Money.

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По его словам, самое опасное, что могут сделать люди во время карантина, — это исключить из своей жизни физические нагрузки. Он призвал всех заниматься гимнастикой и почаще - сексом.

"Убираете в доме — двигайтесь как можно больше. Танцуйте, пойте, занимайтесь любовью каждый день, если есть силы, можете два раза в день", — посоветовал Комаровский.

Кроме того, доктор считает карантин удачным временем для того, чтобы пообщаться с детьми и пожилыми родственниками.

Ранее Евгений Комаровский рассказал о том, передается ли коронавирус половым путем.

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