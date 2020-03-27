Коронавирус может вызывать "эпидемию" одиночества - эксперты

Люди чувствуют себя подавленно, когда доступ к внешнему миру ограничен.

Необходимость строгой изоляции из-за коронавируса в течение нескольких недель может спровоцировать "эпидемию" одиночества у пожилых людей.

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К такому выводу пришли эксперты из Университета Барселоны, пишет The Daily Mail.

Так, людей старше 50 отрезают от транспорта, торговых учреждений и развлекательных заведений, это усиливает ощущение изоляции и депрессии.

Опрос среди около 6 тыс. человек из Финляндии, Польши и Испании показал, что настроение у них резко ухудшилось, а ощущение одиночества обострилось, когда доступ к внешнему миру был ограничен.

Ранее сообщалось, что у ученых пока нет точных данных о том, передается ли коронавирус половым путем.

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