Коронавирус может вызывать "эпидемию" одиночества - эксперты
Необходимость строгой изоляции из-за коронавируса в течение нескольких недель может спровоцировать "эпидемию" одиночества у пожилых людей.
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К такому выводу пришли эксперты из Университета Барселоны, пишет The Daily Mail.
Так, людей старше 50 отрезают от транспорта, торговых учреждений и развлекательных заведений, это усиливает ощущение изоляции и депрессии.
Опрос среди около 6 тыс. человек из Финляндии, Польши и Испании показал, что настроение у них резко ухудшилось, а ощущение одиночества обострилось, когда доступ к внешнему миру был ограничен.
Ранее сообщалось, что у ученых пока нет точных данных о том, передается ли коронавирус половым путем.
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