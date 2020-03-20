Доктор Комаровский рассказал о рисках передачи коронавируса во время секса

Врач ответил на важный вопрос о коронавирусе.

Известный украинский педиатр и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о том, передается ли коронавирус половым путем.

Видео с ответами опубликовано на YouTube-канале специалиста.

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Доктор подчеркнул: то, что коронавирус может передаваться половым путем, не доказано. "Но вам придется очень постараться, чтобы в процессе полового акта не осуществить контакты слизистых оболочек верхней части вашего туловища", - заявил он.

Врач отметил, что во время секса коронавирус легко передать в процессе поцелуев. Но он добавил, что можно найти огромное количество поз, "при которых можно избегать контактов лицом к лицу".

Комаровский также считает карантин удобным временем для того, чтобы исправить демографическую ситуацию в стране.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский посоветовал украинцам заниматься сексом во время пребывания на карантине из-за коронавируса.