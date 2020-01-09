Британские ученые раскрыли "секрет" счастливых отношений
Ни для кого не секрет – чтобы сохранить отношения, нужно обладать незаурядным терпением и выдержкой.
И британские ученые нашли один секрет, который помогает влюбленным дольше чувствовать себя счастливыми в отношениях. Для этого тебе просто надо спать со своим партнером как можно ближе друг к другу, пишет "Радио Люкс".
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Ученые из Университета Гартфордшира провели опрос среди 1000 пар, чтобы выяснить, в какой позе влюбленные спят чаще всего и насколько они чувствуют себя счастливыми в этих отношениях.
Как показали результаты, 86% респондентов, которые спят рядом со своим партнером на расстоянии не более 5 сантиметров, считают свои отношения гармоничными и счастливыми.
А те люди, которые нежатся вместе с любимыми на расстоянии более 50 сантиметров, назвали свои отношения удовлетворительными.
Ранее УНИАН рассказал о сноуглобинге – это отношения, которые будут длиться только в период праздников.