Британские ученые раскрыли "секрет" счастливых отношений

Исследователи нашли один секрет, который помогает влюбленным дольше чувствовать себя счастливыми в отношениях.

Ни для кого не секрет – чтобы сохранить отношения, нужно обладать незаурядным терпением и выдержкой.

И британские ученые нашли один секрет, который помогает влюбленным дольше чувствовать себя счастливыми в отношениях. Для этого тебе просто надо спать со своим партнером как можно ближе друг к другу, пишет "Радио Люкс".

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Ученые из Университета Гартфордшира провели опрос среди 1000 пар, чтобы выяснить, в какой позе влюбленные спят чаще всего и насколько они чувствуют себя счастливыми в этих отношениях.

Как показали результаты, 86% респондентов, которые спят рядом со своим партнером на расстоянии не более 5 сантиметров, считают свои отношения гармоничными и счастливыми.

А те люди, которые нежатся вместе с любимыми на расстоянии более 50 сантиметров, назвали свои отношения удовлетворительными.

Ранее УНИАН рассказал о сноуглобинге – это отношения, которые будут длиться только в период праздников.