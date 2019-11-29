Названа серьезная опасность просмотра порно

Регулярно просматривающие порно люди часто сталкиваются с повреждениями префронтальной коры, говорит исследователь.

Увлечение "клубничкой" переводит мозг в более ювенильное состояние, как утверждают нейробиологи. Порно разрушает префронтальную кору мозга, которая полностью развивается только во взрослом возрасте.

Аспирант-нейробиолог и исследователь из канадского Университета Лаваля Рэйчел Энн Барр доказала, что просмотр мозга разрушает важный участок мозга, погружая его обратно в ювенильное состояние, передает MedikForum.

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По мнению Рейчел, регулярно просматривающие порно люди часто сталкиваются с повреждениями префронтальной коры. Именно эта зона контролирует мораль, силу воли и импульсы. Кроме того, данная зона мозга продолжает формироваться у подростков и окончательно складывается только во взрослой период жизни.

Исследователь подчеркивает, что порно может заставлять зрителей испытывать трудности с эмоциями и импульсами, что способно спровоцировать компульсивное поведение и заставить человека принимать неправильные решения. В интервью изданию The Conversation ученая говорит о странном парадоксе порно. Это видео для взрослых, но его просмотр переводит мозг человека в более подростковое состояние.

Ранее сообщалось, что пользователи сети из России чаще жителей других стран смотрят порно в жанре так называемого «фейсситтинга» (сексуальная практика, при которой верхний партнёр сидит на лице нижнего).