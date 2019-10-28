Что такое женский презерватив и как его надевать (фото)

Женские презервативы не изобретение последних лет, впервые они были выпущены в 1993 году в США, но популярности не завоевали.

Методов контрацепции на рынке становится все больше. В последнее время набирает популярность новый вид презервативов — женский.

Женские презервативы — это один из альтернативных методов контрацепции. Их еще называют внутренними презервативами, фемидомами (по аналогии с кондомами) или по названию популярного бренда — FC2. Вместо того чтобы надевать презерватив на член, женщины вставляют его внутрь, объясняет Cosmo.ru.

Что такое женский презерватив

Итак, женский презерватив представляет собой прозрачную эластичную трубку с двумя кольцами на обоих концах. Одно кольцо вводится глубоко во влагалище, а потом остается немного снаружи. Таким образом, во влагалище женщины как бы формируется туннель. Такие презервативы обычно изготавливаются из латекса или полиуретана, длиной они около 8 см. Они покрывают собой стенки влагалища и не допускают соприкосновения спермы и влагалища, защищая таким образом и от венерических заболеваний, и от нежелательной беременности.

Женские презервативы не изобретение последних лет, впервые они были выпущены в 1993 году в США, но популярности не завоевали. Введение фемидома напоминает введение тампона, делать это нужно не перед самым проникновением, а за некоторое время до секса — по утверждениям производителей, презерватив внутри почти не ощущается.

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Чтобы надеть его, женщина принимает удобное положение: сидя с широко разведенными ногами или на корточках. Затем она надрывает упаковку, расправляет и вводит его внутрь, протолкнув пальцем до конца.

Извлечь его тоже довольно просто (проще, чем установить): женщина просто сжимает свободный конец фемидома, закрутив внешнее кольцо, как надутый шарик, и вытаскивает.

Плюсы и минусы женского презерватива

Наверное, преимущества фемидома очевидны: женщина сама выбирает вид контрацепции, ей не нужно убеждаться, надел ее партнер презерватив или нет, ее защита только у нее в руках. Одним из плюсов также является то, что любовникам не нужно прерывать ласки, чтобы надеть презерватив — женщина может вставить его заранее.

Минусов, к сожалению, немало. Во‑первых, некоторые женщины признаются, что им приходится вставлять этот презерватив достаточно долго и делать это не очень удобно. Во‑вторых, у некоторых женских презервативов специфический запах. В-третьих, к сожалению, с ними нельзя использовать дополнительную смазку, потому что в этом случае есть риск того, что презерватив просто выскользнет из влагалища. В-четвертых, эти презервативы стоят дороже обычных и они есть далеко не в каждой аптеке.

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