Развеян миф о психологическом бесплодии

Психологического бесплодия в чистом виде не существует, и говорить так некорректно, подчеркнула врач.

В СМИ и социальных сетях активно обсуждается идея, что бесплодие зачастую является результатом подсознательного нежелания иметь детей, каких-то страхов.

Эти идеи основаны на устаревших точках зрения психосоматической медицины начала прошлого века, когда считалось, что внутренне личностные конфликты приводят к развитию заболеваний, рассказала "Здоровью 24" психотерапевт Наталья Зайцева.

Но медицина уже давно "переросла" эти взгляды и отказалась от таких моделей развития заболеваний. Психологического бесплодия в чистом виде не существует, и говорить так некорректно.

Читайте такжеВрач объяснила, как наладить интимную жизнь после родов

Особенно учитывая тот факт, что эта формулировка вводит людей в заблуждение, и они отказываются от современных методов преодоления бесплодия в пользу мифических психологических наработок.

Современная медицинская наука не признает такого диагноза. Зато признает факт того, что стресс может негативным образом влиять на способность к зачатию. Это не связано с тем, что у женщины есть страх перед беременностью и родами, боязнь воспитания ребенка, страх потери свободы или трансформации своего тела, и ее мозг "блокирует" зачатие или "посылает" заболевания репродуктивных органов.

Мир науки и медицины давно признал, что психологические факторы могут вносить свой вклад в развитие бесплодия. Но главными методами преодоления бесплодия является ЭКО, ИКСИ и другие вспомогательные репродуктивные технологии.

Психотерапевтическое вмешательство носит вспомогательный, второстепенный характер. Оно никогда не должно противопоставляться ЭКО и т. п. или подаваться в качестве альтернативного метода лечения бесплодия.

Ранее американские ученые установили, что сохранение нежелательной беременности и роды опаснее для здоровья женщин, чем аборт.