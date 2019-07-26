Эксперты рассказали, как правильно выбрать лубрикант

Некоторые лубриканты могут пригодиться не только в сексе, но и в быту.

Лубрикант - отличная штука, которая непременно пригодится во время секса. Но смазки бывают разными, и в этом непросто разобраться.

Эксперты Cosmo рассказали о плюсах и минусах разных видов лубрикантов, и какая между ними разница.

1. Водная основа

Как понятно из названия, эта смазка состоит из воды и нескольких других ингредиентов (обычно это целлюлоза или глицерин, а также красители и отдушки).

Для чего: мастурбация с игрушками или без, секс с презервативом или без.

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Плюсы:

• подходит к любым игрушкам;

• и к любым презервативам;

• невысокая цена.

Минусы:

• не подходит для душа, бассейна и других типов секса в воде;

• высыхает быстрее других (но можно разбавить водой).

2. Силикон

Не содержит воды и не смоется, но его текстура отличается от привычной.

Для чего: секс в воде, анальный секс, секс с презервативом или без, сухость вагины.

Плюсы:

• хватает на долгие секс-сессии;

• не смывается водой;

• гипоаллергенный;

• может пригодиться в хозяйстве: смазать дверь или свежую татуировку.

Минусы:

• нельзя использовать с силиконовыми игрушками;

• довольно плотный по текстуре, потом нужно вымыть руки.

3. Масло

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Нефтепродукты, оливки, орехи… Отлично скользит, его надолго хватает.

Для чего: мастурбация (только для мужчин), массаж.

Плюсы: скользкий и удобный.

Минусы: нельзя использовать внутри, только снаружи!

4. Кокосовое масло

Кокосовое масло используют буквально для всего, и для секса тоже можно.

Для чего: секс без презерватива (или только с кожаными).

Плюсы:

• подходит для веганов и аллергиков;

• отлично скользит;

• часто есть дома.

Минусы:

• не подходит для презерватива;

• нарушает pH-баланс, поэтому противопоказан при склонности к грибковым инфекциям.

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