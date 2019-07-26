Эксперты рассказали, как правильно выбрать лубрикант
Лубрикант - отличная штука, которая непременно пригодится во время секса. Но смазки бывают разными, и в этом непросто разобраться.
Эксперты Cosmo рассказали о плюсах и минусах разных видов лубрикантов, и какая между ними разница.
1. Водная основа
Как понятно из названия, эта смазка состоит из воды и нескольких других ингредиентов (обычно это целлюлоза или глицерин, а также красители и отдушки).
Для чего: мастурбация с игрушками или без, секс с презервативом или без.
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Плюсы:
• подходит к любым игрушкам;
• и к любым презервативам;
• невысокая цена.
Минусы:
• не подходит для душа, бассейна и других типов секса в воде;
• высыхает быстрее других (но можно разбавить водой).
2. Силикон
Не содержит воды и не смоется, но его текстура отличается от привычной.
Для чего: секс в воде, анальный секс, секс с презервативом или без, сухость вагины.
Плюсы:
• хватает на долгие секс-сессии;
• не смывается водой;
• гипоаллергенный;
• может пригодиться в хозяйстве: смазать дверь или свежую татуировку.
Минусы:
• нельзя использовать с силиконовыми игрушками;
• довольно плотный по текстуре, потом нужно вымыть руки.
3. Масло
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Нефтепродукты, оливки, орехи… Отлично скользит, его надолго хватает.
Для чего: мастурбация (только для мужчин), массаж.
Плюсы: скользкий и удобный.
Минусы: нельзя использовать внутри, только снаружи!
4. Кокосовое масло
Кокосовое масло используют буквально для всего, и для секса тоже можно.
Для чего: секс без презерватива (или только с кожаными).
Плюсы:
• подходит для веганов и аллергиков;
• отлично скользит;
• часто есть дома.
Минусы:
• не подходит для презерватива;
• нарушает pH-баланс, поэтому противопоказан при склонности к грибковым инфекциям.
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