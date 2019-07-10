Ученые предупредили, что плохие подруги могут навредить здоровью

Также ученые тщательно измеряли уровень стресса у всех участниц исследований.

Представительницы прекрасного пола постклимактерического возраста, имеющие «токсичных» подруг или не слишком приятных мужей, чаще ломают кости.

Исследование ученых из Университета Аризоны показало, что стресс ослабляет их скелет, передает MedikForum.

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Ученые выяснили, что если женщина сталкивается с экстремальным эмоциональным стрессом, то ее кости ослабляются. По мнению авторов исследования, стресс вызывает флуктуации или изменения гормонов, которые могут приводить к утрате минеральной плотности костей. Именно это делает женщин уязвимыми перед переломами при каждом падении.

Свои выводы американские ученые сделали на основе наблюдений за 11 тыс. женщин в возрасте от 50 до 79 лет. За ними наблюдали в течение 6 лет, женщины рассказывали о своих отношениях с мужьями и подругами. Ученые также тщательно измеряли уровень стресса у всех участниц исследований.

Ранее ученые выяснили, что сыр защищает кости мужчин от остеопороза.