Эксперт дала советы, как вернуть сексуальное желание после родов
Сразу после родов женщина может чувствовать себя усталой или непривлекательной. Мужчине следует уделять внимание любимой, делать комплименты и максимально ее опекать.
Сексолог Светлана Грабова рассказала "Здоровью 24", что делать, чтобы улучшить половую жизнь новоиспеченных родителей.
1. Забота о теле
Новоиспеченные мамы часто бывают недовольны своим внешним видом, и им кажется, что мужчины тоже считают их непривлекательными. Из-за чрезмерных сомнений в своей красоте может появиться комплекс неполноценности и стабильно грустное настроение.
Сходите в салон красоты или на массаж, сделайте маникюр или новую прическу. Уделяйте себе любимой хотя бы несколько часов в неделю и не забывайте заниматься физическими упражнениями.
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2. Правильные продукты
Вредная еда не поможет чувствовать себя сексуальнее. Наоборот: пища отложится в бока.
Для того, чтобы стимулировать либидо, включите в рацион мед, имбирь, миндаль, авокадо, бананы, говядину, морепродукты.
3. Разговор с партнером
Женщины часто чувствуют себя виноватыми, если не испытывают сексуальное желание к мужу. Секс "для галочки" вызывает еще больше неприятных эмоций и скованности.
Главное – поговорить с партнером, объяснить, что проблема временная, и попросить, чтобы он потерпел. Но не молчите – если мужчина любит вас, он все поймет.
4. Имбилдинг
Работа с интимными мышцами поможет максимально эффективно и быстро вернуть их в форму. Поврежденные и растянутые ткани получат приток крови и начнут восстанавливаться и заживать.
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