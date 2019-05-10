Ученые выяснили, вредит ли кофе мужскому здоровью

Мужчины, которые употребляли более 8 чашек кофе в день, имеют более низкую способность к оплодотворению.

Употребление кофе связывают с более низким риском развития диабета, появлением камней в почках, рака печени. Ученые решили изучить влияние кофе на репродуктивное здоровье мужчины.

Уролог Дарья Чернышова приводит данные масштабного исследования, в котором приняли участие 20 тысяч мужчин, пишет "Здоровье 24".

К каким выводам пришли исследователи:

1) не было обнаружено значительной связи между употреблением кофе и объемом семенной жидкости;

2) не было обнаружено связи между употреблением кофе и общим количеством сперматозоидов, их концентрацией в 1 мл;

3) употребление кофе не влияет на подвижность и строение сперматозоидов;

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4) в некоторых исследованиях была отмечена связь употребления кофе с уровнем хромосомных аномалий сперматозоидов и уровнем фрагментации ДНК;

5) мужчины, которые употребляли более 8 чашек кофе в день, имеют более низкую способность к оплодотворению;

6) увеличение кофеина на 100 мг / день в сравнении с обычным употреблением увеличивает риск многоплодной беременности при вспомогательных репродуктивных технологиях;

7) употребление напитков, содержащих колу (больше 1.5 л в неделю), связывают со снижением общего количества сперматозоидов и увеличением сперматозоидов с плохим строением.

Вывод ученых: употребление до 8 чашек кофе в день не влияет на мужское здоровье, а вот большее количество может снижать функции сперматозоидов. Мужчине также лучше ограничить употребление колосодержащих напитков.

Ранее ученые выяснили, что чашка кофе в ежедневном меню может снизить риск развития болезней сердца и сосудов.