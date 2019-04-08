Забудьте о геле для интимной гигиены: гинеколог объяснила, почему

Гинеколог отмечает: ни одна значительная медицинская организация не рекомендует гель для интимной гигиены женщин.

Сейчас очень "модно" использовать разнообразные средства для интимной гигиены. Эти средства якобы помогают сохранить баланс микрофлоры интимной зоны, снимают сухость, раздражение и неприятные ощущения.

Акушер-гинеколог Татьяна Румянцева отметила: средства для интимной гигиены делятся на средства с кислым водородным показателем (pH) (около 3,5) и средства с pH, близким к pH кожи интимной зоны (около 5), сообщает "Здоровье 24".

1. Гели с кислым pH

Их медики рекомендуют применять женщинам, которые страдают бактериальным вагинозом. Это инфекция, которая возникает тогда, когда слишком большое количество определенных бактерий изменяют нормальный баланс бактерий во влагалище.

Одно исследование подтверждает: гель с кислым pH в сочетании со стандартным лечением бактериального вагиноза помогает снизить количество рецидивов.

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Но существуют ситуации, когда такие гели могут доставить неприятные ощущения:

• воспалительные заболевания вульвы и влагалища;

• аллергические реакции в области половых органов;

• повреждения после бритья/эпиляции.

Во всех этих случаях кислота будет попадать на воспаленную/поврежденную кожу, вызывая жжение и боль.

Поэтому всем женщинам гинеколог не советует применять гели для интимной гигиены.

2. Гели с нейтральным pH (около 5)

Применять их или нет – это уже полностью ваше решение. Ни вреда, ни пользы для интимного здоровья они принести не должны.

Но гинеколог отмечает: ни одна значительная медицинская организация не рекомендует ни один из гелей для интимной гигиены женщин.

Но очень важно проводить водные процедуры не менее раза в день.