"Уколы красоты" в пенис помогут мужчинам в постели - ученые

30 представителей сильного пола, имеющих данную проблему в постели, прошли через инъекции в пенис гиалуроновой кислоты.

Инъекции наполнителей для увеличения губ в половой член могут избавить мужчину от проблемы преждевременной эякуляции.

Исследование показало, что после этих уколов продолжительность полового акта вырастает в три раза, пишет MedikForum.

Новое исследование предложило нетипичный подход к лечению преждевременной эякуляции, который оказался весьма эффективным. 30 представителей сильного пола, имеющих данную проблему в постели, прошли через инъекции в пенис гиалуроновой кислоты, которая обычно применяется в увлажнителях, кремах, а также в средствах для уколов в губы.

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Выяснилось, что две трети мужчин, имеющих достаточно выраженную проблему с преждевременной эякуляцией, после этих уколов увеличили время полового акта три с половиной раза. И через месяц после инъекций средняя продолжительность наступление оргазма от начала стимуляций полового члена у этих мужчин составляла 120 секунд, по сравнению с 34 секундами до проведения уколов. И хотя две минуты тоже нельзя считать удовлетворительной продолжительностью полового акта, этот эффект следует назвать очень значительным.

Как полагают авторы методики, гиалуроновая кислота утолщает ткани полового члена, что снижает его чувствительность. Именно из-за повышенной чувствительности пениса мужчины испытывают семяизвержение так быстро.

Ранее исследователи из Ньюкаслского университета Великобритании сделали важное открытие о природе гена RBMXL2, который уже был известен науке. Специалисты установили, что именно этот ген ответствен за бесплодие у мужчин.