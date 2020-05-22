Журналисты узнали, как украинцы сбрасывают лишние килограммы на карантине (видео)

В Украине к диетологам и фитнес-тренерам очереди уже выстроились.

Во Франции провели пандемический соцопрос - кто сколько набрал, сидя дома. Оказалось, что почти каждый третий француз потолстел на два или больше килограмма.

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В Украине такой статистики нет, но к диетологам и фитнес-тренерам очереди уже выстроились.

Как говорится в сюжете ТСН, диетолог Наталья Самойленко говорит, что карантин, это самое лучшее время для набора веса. И здесь речь идет прежде всего о стрессе.

Фитнес-тренер Андрей Хомицький запустил онлайн-платформу о тренировках в домашних условиях. Говорит, что за время карантина подписчиков стало очень много.