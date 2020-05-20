Зеленский назвал представителей украинской власти "мастерами спорта" в борьбе с коронавирусом

Президент отметил, сейчас у него лично нет замечаний к действующему главе правительства.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что представители украинской власти являются «мастерами спорта» в борьбе с коронавирусом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве.

«Мое отношение к кадровой политике - это правительство, и они должны формировать тех министров, на которых может опираться сегодняшний премьер», - заявил он.

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Президент отметил, сейчас у него лично нет замечаний к действующему главе правительства. «Прошло только два месяца, и пока у меня лично замечаний к Шмыгалю нет. Мы боремся сейчас с коронавирусом, и мы видим, что мы, честно, как минимум, в этом направлении мастера спорта в борьбе с коронавирусом, я в этом уверен... Там, где есть такая территория и население, мы одни из лучших», - подчеркнул глава государства.