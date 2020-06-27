Запах женских выделений: Супрун рассказала, когда стоит бить тревогу

Самой распространенной причиной изменения запаха выделений является бактериальный вагиноз.

Запах женских выделений – это нормальный и естественный вопрос, который интересует и женщин и мужчин. От чего зависит запах и о чем он может говорить – читайте дальше.

Об этом написала экс-глава Минздрава Ульяна Супрун на своей странице в Фейсбуке.

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"Здоровый запах женщины кисловатый и напоминает йогурт или пиво. Ведь он обусловлен бактериями рода Lactobacillus, которые выделяют молочную кислоту и поддерживают здоровую кислотность 3,8-4,5", – отметила Супрун.

Экс-министр отметила, что еда также влияет на запахи тела. Кроме того, когда происходит овуляция и лицо и запах становятся более привлекательными.

"Кушать розовое варенье не поможет пахнуть лучше, а вот свежий чеснок, лук или шашлыки дают о себе знать впоследствии в вагинальных выделениях", – добавила она.

Самой распространенной причиной изменения запаха выделений является бактериальный вагиноз

Бактериальный вагиноз – это инфекция, обусловленная преобладанием условно-патогенных видов из вагинальной микрофлоры. В таком случае возможен специфический запах, который усиливается после секса, зуд и боль, и серые или зеленые выделения.

Бактериальный вагиноз может начаться при смене партнера, пользовании интимными дезодорантами, очень глубокой интимной гигиеной, принятием ванн с ароматическими бомбочками.

Бактериальный вагинит

Иногда неприятный запах – это единственное проявление того, что что-то в микрофлоре пошло не так. В таком случае говорят о бактериальном вагините (без воспаления).

Трихомониаз

Другой причиной может быть трихомониаз – болезнь, которая передается половым путем. Бактериальный вагинит и трихомониаз обусловливают образование триметиламина – того же вещества, что и обуславливает характерный запах рыбы.

Другие причины неприятного запаха

Металлический запах бывает вследствие незначительного кровотечения, как-то в случае интенсивных фрикций при незначительной лубрикации.

Медный запах может появиться, если во влагалище находится сперма – это меняет кислотность среды.

Запах патоки, сильный и тяжелый, сладкий запах – это следствие деятельности бактерий, которые вполне нормальные.

Железы внешней секреции, особенно во время стресса, выделяют белый секрет без запаха.

"Но работа бактерий может его преобразовать так, что он все же может приобретать запаха, например, может даже пахнуть канабісовим дымом. Такое бывает у некоторых людей и в потовых железах, кстати", – пояснила Ульяна Супрун.

Очень часто причиной неприятного запаха может быть забытый тампон.

Аммониевый запах может быть следствием недержания мочи.

Рак влагалища может быть причиной сильного специфического запаха. В случае рака шейки матки выделения также имеют неприятный запах.

Нужны дезодоранты и другие средства в борьбе с запахом

По словам Супрун, дезодоранты, влагалищные души не нужны. Зато вмешательство нарушают баланс микрофлоры и могут ухудшить ситуацию с запахами.

"Человек будет дальше прибегать к вмешательствам в надежде сделать хорошо, а взамен будет делать хуже. Достаточно внешней интимной гигиены... Такой же вред могут наносить ежедневные гигиенические прокладки, тесную и слишком теплую одежду. Все они способствуют поддержанию высокой влажности и размножению условно-патогенной микрофлоры", – написала экс-министр.

Рекомендации по профилактике:

Не тратьте деньги на лишние средства, что обещают какой-то неестественно красивый запах.

Придерживайтесь обычной регулярной интимной гигиены.

Носите буднично удобную чистое белье из хлопка.

Если вас смущает не только запах, но и сухость, покраснения, боль – обязательно обращайтесь к врачу и ни в коем случае не полагайтесь на самолечение.

"Все пахнут, везде и это нормально, ведь тело выделяет пот, кожное сало, на коже живет очень много бактерий, причем в основном хороших и полезных, и один вид эукариот — Malassezia", – пояснила она.

От чего зависит запах человека?

Уникальный запах каждого человека зависит от генов комплекса гистосовместимости, продукты которых, кроме роли в работе иммунной системы, обусловливают и запах тела.

Летучие органические соединения, выделяющиеся с выдохом, мочой, кожей зависят от возраста, состояния здоровья, наличия врожденных или приобретенных нарушений обмена веществ или инфекционных болезней.

Запах тела, в частности, обусловливают эккринные железы, расположенные на лице, в подмышках и гениталиях. Даже не сами железы, а бактерии, которые там живут и потребляют выделения тела.

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