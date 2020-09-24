По словам президента, как только ситуация стабилизируется, обязательно откроются границы для иностранных граждан.

Президент Владимир Зеленский заявляет, что по 3 тыс. больных COVID-19 на день в Украине – это и есть вторая волна заболеваемости.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совместной с президентом Словакии Зузаной Чапутовой пресс-конференции в Братиславе. Мероприятие транслировал офис президента Украины в Facebook.

"Растет количество заболевших, поэтому у нас действительно на сегодня запрещен въезд зарубежным гражданам. Я думаю, что это правильное решение. У нас такое было, когда у нас начиналась первая волна – мы смогли ее остановить. Тогда на 40 млн граждан у нас было до 300 заболевших людей», - заявил Зеленский.

«Сегодня мы имеем 3 тысячи заболевших в день. К сожалению, это и есть вторая волна в Украине. Мы не можем рисковать как украинцами, так и гражданами из других стран, которые прибывают в Украину», - отметил он.

По словам президента, как только в Украине стабилизируется ситуация с заболеваемостью, обязательно будут открыты границы для иностранных граждан.

Свежая статистика по коронавирусу в Украине

В Украине на утро 24 сентября зарегистрировано 188 тыс. 106 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 тыс. 757 летальных, 83 тыс. 458 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 3 тыс. 372 новых случая.

Адаптивный карантин в Украине

С 1 августа адаптивный карантин в Украине предусматривает разделение всех регионов на четыре зоны - "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную", в зависимости от эпидемиологической ситуации в каждой отдельно взятой.

В каждой из эпидемиологических зон установили различные карантинные ограничения. Самые мягкие - в "зеленой" зоне, наиболее жесткие запреты ожидают регионы "красной" зоны.

Кабинет министров 26 ноября продлил действие адаптивного карантина до конца октября.

14 сентября в Украине ввели новое карантинное зонирование.

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Автор: Константин Гончаров