В Одессе умер старейший практикующий дерматолог Украины Петросян

Полковник медицинской службы в отставке Петросян скончался на 103-м году жизни.

В Одессе умер старейший практикующий врач-дерматовенеролог Украины Петр Петросян.

Как сообщили УНИАН в департаменте здравоохранения Одесского городского совета, Петросян умер вчера, 12 августа, в возрасте 102-х лет.

Как отмечается, это - старейший практикующий врач-дерматолог Украины.

«Он так и не ушел на пенсию. Продолжал работать, принимать пациентов», - сообщили в департаменте.

Как сообщал УНИАН, старейший практикующий врач-дерматовенеролог Украины Петр Петросян 4 мая 2018 года отметил в Одессе 100-летний юбилей.

В 1942 году он окончил Азербайджанский мединститут, имел высшую квалификационную категорию по специализации «Дерматовенерология». В 1976 году ему было присвоено звание «Заслуженный врач Украины».

Петросян - автор 25 научных работ и 10 рационализаторских предложений. Полковник медицинской службы в отставке, участник боевых действий Второй мировой войны. Награжден многочисленными орденами и медалями. Общий трудовой стаж – 78 лет, последние из которых он проработал в медицинском центре на ул. Жуковского.

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Автор: Лариса Козовая