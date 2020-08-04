В Минздраве рассчитывают получить около 8 миллионов доз вакцины для профилактики коронавируса

В рамках сотрудничества с механизмом COVAX страна получает вакцины для покрытия прививками около 20% населения.

Заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко рассчитывает, что в рамках сотрудничества с международным механизмом COVAX (механизм глобального доступа к вакцинам COVID-19) Украина получит около 8 миллионов доз вакцины для прививок от коронавируса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время брифинга.

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"Вчера мы получили подтверждение от механизма COVAX, что правительство Украины имеет право обратиться в данное объединение, Глобальный вакцинный альянс с просьбой предоставить вакцины в случае их регистрации для дальнейшей профилактики коронавирусной болезни путем проведения прививок людям из групп риска или определенным возрастным категориям" , - рассказал Ляшко.

Он пояснил, что, в соответствии с данным механизмом, каждая страна, которая является его членом и имеет право обратиться за этой помощью, получит вакцины для покрытия прививками около 20% населения.

"Для Украины это прогнозируется около 8 млн доз. Это и вакцина, которая гарантированно поступит в Украину в разных объемах. И она может быть либо бесплатной, либо по специальной цене", - отметил главный санитарный врач.

В то же время, отметил Ляшко, параллельно с этим Кабинет министров и Министерство здравоохранения проводят переговоры с производителями и правительствами других стран для того, чтобы кроме этих 20%, которые Украина получит в рамках сотрудничества с механизмом COVAX, она имела возможность дополнительно закупить вакцину за бюджетные средства уже по другим, не специальным ценам, для того, чтобы покрыть прививками против коронавирусной болезни все группы риска.

"Также мы работаем с производителями для того, чтобы в дальнейшем они регистрировались на территории Украины. И субъекты хозяйствования, которые захотят защитить своих работников для того, чтобы исключить массовые вспышки на предприятиях, также могли покупать и вакцинировать своих работников", - добавил главный санитарный врач.

Как сообщал УНИАН, Министерство здравоохранения Украины договаривается о поставках вакцины от коронавирусной болезни COVID-19 почти с каждой компанией, которая ее разрабатывает.

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