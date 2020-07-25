Зеленский: Украина должна быть среди первых, кто сможет купить вакцину против COVID-19

Степанов сообщил, что по заданию президента проводит консультации и держит контакт с компаниями и дипломатами из разных стран, изучая эту информацию.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что Украина должна быть среди первых стран, которые будут иметь возможность купить вакцину против COVID-19, когда она будет изготовлена.

Как сообщили в Офисе президента, глава государства провел традиционное совещание с представителями правительства, правоохранительных органов и соответствующих ведомств по эпидемиологической ситуации в стране и мерам по предотвращению распространения коронавируса.

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«Наши дипломатические контакты и мировые ресурсы сообщают о том, что вакцину производят уже в нескольких странах. Даже если она будет готова в следующем году, Украина должна быть среди первых стран, которые будут иметь возможность закупить вакцину. Мы должны думать об этом уже сейчас. Весь мир выстраивается в очереди», - сказал Зеленский.

В свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что по заданию президента проводит консультации и держит контакт с компаниями и дипломатами из разных стран, изучая эту информацию.

Как сообщал УНИАН, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко прогнозирует, что вакцины от коронавируса появятся весной.

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