В Украине появился простой тест для определения антител к COVID-19

В стране появился простой тест для определения антител к коронавирусу. Тестирование на антитела коронавирусной болезни может выявить тех, кто переболел на Covid-19 и уже имеет иммунитет.

В аптеках и на сайте https://test-corona.com.ua/ можно купить тест на коронавирус и самостоятельно сделать его, следуя простым инструкциям.

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Человеческая жизнь необычайно хрупкая. Порой для ее спасения имеет значение каждая минута. На волне эпидемии коронавируса здоровье близких и свое становится жизненно важным приоритетом. Чем раньше удастся выявить инфекцию SARS-CoV-2 в организме, тем больше шансов обеспечить необходимое лечение пожилому родственнику, людям с ослабленным иммунитетом или детям.

Экспресс-тест TestSeaLabs позволяет получить результат всего за 15 минут.

Для этого вам не нужно идти в лабораторию: в пакете теста находится все необходимое для того, чтобы быстро и безопасно пройти обследование даже в домашних условиях.

Производитель провел многочисленные испытания, для того, чтобы обеспечить достоверность результатов.

Забор крови из пальца проводится легко и быстро. После внесения в тест-кассету крови и буфера узнайте результат через 15 минут. Подробная инструкция по адресу: https://test-corona.com.ua/howto

Заказать тест можно на сайте и оплатить любым способом, доступным для интернет-покупок.

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