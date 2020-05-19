В Ривненской горбольнице коронавирусом заразились 33 медика
В Ривненской центральной городской больнице коронавирусом заразились 33 медицинских работника.
Читайте такжеВласти Киева рассказали, при каких условиях станет возможным открытие ТРЦ
Об этом во время онлайн-брифинга сообщил начальник областного управления здравоохранения Олег Вивсянник.
«У нас уже есть показатель заболеваемости ПЛР – подтверждено 33 медицинских работника. Однако очаг локализован», - отметил он.
Чиновник также отметил, что в результате эпидрасследования не было подтверждено ни одного случая заражения пациента от медика. Больница и дальше будет принимать пациентов с коронавирусом.
По состоянию на утро 19 мая в Ривненской области зафиксировано 1188 случаев заражения коронавирусом.
Всего в Украине по состоянию на утро 19 мая зафиксировано 18 876 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 548 (+13 за сутки) летальные, 5632 (+356) пациента выздоровело.
Читайте также:
- Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа и простуды
- Коронавирус карта распространения на сегодня (обновляется)
- Коронавирус новости в Украине и мире - онлайн
- Антисептик своими руками: простые рецепты, как сделать его дома (видео)
- Лечение коронавируса:какие препараты используют при COVID-19 в Украине и мире