В Ривненской горбольнице коронавирусом заразились 33 медика

По состоянию на утро 19 мая в Ривненской области зафиксировано 1188 случаев заражения коронавирусом.

В Ривненской центральной городской больнице коронавирусом заразились 33 медицинских работника.

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Об этом во время онлайн-брифинга сообщил начальник областного управления здравоохранения Олег Вивсянник.

«У нас уже есть показатель заболеваемости ПЛР – подтверждено 33 медицинских работника. Однако очаг локализован», - отметил он.

Чиновник также отметил, что в результате эпидрасследования не было подтверждено ни одного случая заражения пациента от медика. Больница и дальше будет принимать пациентов с коронавирусом.

По состоянию на утро 19 мая в Ривненской области зафиксировано 1188 случаев заражения коронавирусом.

Всего в Украине по состоянию на утро 19 мая зафиксировано 18 876 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 548 (+13 за сутки) летальные, 5632 (+356) пациента выздоровело.

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