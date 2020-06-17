В Одесской области крупное предприятие помогает бороться с пандемией COVID-19

С самого начала карантина в Лиманском районе Одесской области активисты и представители бизнеса помогают медикам и жителям района противостоять удару заболевания COVID-19.

Среди них – предприятие «Олсидз Блэк Си».

Так, еще в начале апреля медики КНП «Лиманская ЦРБ» искренне благодарили за оказанную помощь в виде большого количества защитных очков и защитных костюмов, необходимых для работы с пациентами, с подозрением на коронавирус, защитные маски и другие материалы это предприятие.

Как уже говорилось, помощь оказана при содействии представителей одного из крупнейших на юге Украины предприятий – «Олсидз Блэк Си» – Вячеслава Петрище, Бьорна Штенделя и Юрия Князева.

Но благотворители на этом не остановились. В конце мая они закупили у Медицинского Дома Odrex 3500 экспресс-тестов для КНП «Центр ПМСП» Лиманского района. Благодаря этой помощи медики смогли расширить круг исследования пациентов.

Кроме того, через тот же медицинский дом представители «Олсидз Блэк Си» закупили 1500 экспресс-тестов для Лиманской ЦРБ. Такое количество тестов дало возможность протестировать не только больных с подозрением на COVID-19, но и всех медицинских работников Лиманской ЦРБ.

«В связи с тем, что нам оказывают помощь благотворители, мы имеем возможность расширить круг исследования пациентов. Теперь каждому пациенту, который поступает с температурой или с признаками ОРЗ, мы делаем тест на определение COVID-19. Выражаем большую благодарность за помощь, поддержку и своевременность», – Таран Татьяна , главный врач Коммунального учреждения «Лиманская центральная районная больница».

Также «Олсидз Блэк Си» за этот период приобрели и раздали людям по району более 4000 одноразовых масок.

И такая оперативная помощь позволила на ранних стадиях определить заболевших и не дала болезни распространиться по этому району Одесской области.

Содействие этих и других благотворителей помогает медикам района бороться с пандемией.

«К сожалению, у нас есть заболевания среди контактных. Это говорит о том, что люди не всегда соблюдают правила самоизоляции. С ослаблением карантина люди перестали соблюдать правила безопасности, что дало ухудшение статистики по всей стране, и в нашем районе тоже», – констатирует Элина Концева, руководитель КНП «ЦПМСП» Лиманского районного совета.

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