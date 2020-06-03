В Минздраве назвали регионы, где за сутки выявлено наибольшее количество случаев COVID-19

Это Львовская область - 96, Ривненская область - 50 и Киев - 62.

В Министерстве здравоохранения назвали регионы, где за прошедшие сутки было выявлено наибольшее количество случаев COVID-19.

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Как передает корреспондент УНИАН, во время брифинга министр здравоохранения Максим Степанов сказал, что за предыдущие сутки в Украине было проведено 16 тыс. 85 тестирований на выявление коронавируса, из них 9 тыс. 880 исследований проведено методом ПЦР и 6 тыс. 205 - ИФА.

"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области - 96, Ривненской области - 50 и Киеве - 62", - сообщил министр.

Кроме этого, в стране с начала пандемии коронавирусом заразились 4 тыс. 785 медицинских работников и 1 тыс. 791 ребенок, сообщил Степанов. "За прошедшие сутки заболели 483 человека, из них 44 ребенка и 103 медработника. Были госпитализированы 152 человека, зафиксировано 8 летальных случаев. При этом выздоровели 362 пациента", - сообщил он.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 3 июня в Украине зарегистрировано 24 тыс. 823 случая заболевания COVID-19, из них за сутки - 483 новых.

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