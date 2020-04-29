В Киеве за сутки заболели коронавирусом почти полсотни людей

В больницы города госпитализировали 17 пациентов. Другие – лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

Количество киевлян, у которых за минувшие сутки лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось еще на 43 человека. Пятеро из них – медики.

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Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. "Один случай за минувшие сутки, к сожалению, летальный", - сообщил он.

В частности, на сегодня в столице 1341 подтвержденный случай заболевания COVID-19.

Заболели:

21 женщина в возрасте от 25 до 60 лет

20 мужчин в возрасте от 20 до 66 лет

1 девочка 12 лет и 1 мальчик, которому 9 лет.

По данным Кличко, со случаев заболевания, подтвержденных за минувшие сутки – 2 в Киево-Печерской Лавре.

В больницы города госпитализировали 17 пациентов. Другие – лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

"В течение двух последних дней выздоровели еще 5 киевлян. Всего в столице за этот период преодолели коронавирус 69 человек", - отметил мэр города.