В Минздраве составили план на 2 года по трансплантации: сколько людей в Украине нуждаются в пересадке органов
В Украине в трансплантации органов ежегодно нуждаются около пяти тысяч человек. В Украине разработали план по трансплантации органов сроком на два года.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга, пишет 24 канал.
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По словам Степанова, это люди, которые "в прямом смысле стоят на такой грани – между жизнью и смертью".
Поэтому в Украине разработали план по трансплантации органов сроком на два года. Сейчас уже создано отдельное подразделение высокотехнологичной медицины в Министерстве здравоохранения, которое занимается вопросом трансплантации.
Впрочем, несмотря на то, что закон о трансплантации принят, нужен ряд нормативных актов, которые дадут возможность трансплантации в Украине.
"У нас есть четкий план, рассчитанный на два года. Есть четкие критерии того, что мы хотим достичь. Основной показатель – это количество трансплантаций, которые будут проводиться", - отметил Максим Степанов.
Степанов добавил, что в Украине есть пилотный проект, который финансируется Министерством здравоохранения. Сейчас в нашей стране уже есть 24 медучреждения, где проводится трансплантация.
Отметим, с января 2019 года в Украине разрешили трансплантацию органов – любой совершеннолетний человек может согласиться на посмертное донорство или отказаться от него. Кабмин установил тарифы на некоторые операции по трансплантации органов.
За изъятие органов у донора-трупа придется отдать 74 086 гривен.
6 июля, создали отдельный орган при Министерстве здравоохранения, который занимается вопросом развития трансплантации в Украине.
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